Čech zdvihol z piesku peknú mušľu, vzal ju so sebou: Teraz varuje pred chybou všetkých dovolenkárov

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Letná dovolenka
Zdvihol ju z piesku ako suvenír, o chvíľu zistil pravdu.

Dovolenka pri mori, dni plné oddychu, slnka a príjemného tepla, zvádza k tomu, aby ste si z pláže odniesli niečo na pamiatku. Stačí však chvíľa nepozornosti a nevinný nález sa môže zmeniť na situáciu, ktorá ohrozí vaše zdravie.

Na riziko upozornil portál TN.cz, ktorý priniesol skúsenosť českého turistu zverejnenú na sociálnej sieti. Príbeh ukazuje, že aj bežný deň na pláži môže skrývať nečakané nebezpečenstvo.

Nevinná mušľa, ktorá mohla mať tragické následky

Nepríjemný zážitok opísal český turista, ktorý dovolenkoval v egyptskej Safage. Na pláži našiel mušľu, ktorú si bez rozmýšľania vložil do vrecka plaviek a odniesol na ležadlo. Až neskôr zistil, čo vlastne držal v rukách. Išlo o homolicu mapovú (Conus geographus), jedného z najjedovatejších morských živočíchov. „Nikdy nerobte túto chybu. Mal som obrovské šťastie, že ma nebodla,“ uviedol. Podľa jeho slov mohla byť neaktívna alebo uhynutá.

Homolica patrí medzi mimoriadne nebezpečné morské tvory. Jej jed môže spôsobiť paralýzu, problémy s dýchaním či poruchy videnia. V najhorších prípadoch môže dôjsť k úmrtiu v priebehu niekoľkých hodín. Nebezpečné je aj to, že sa často skrýva v piesku alebo medzi koralmi a na prvý pohľad pôsobí nenápadne.

Foto: Amada44, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Pozor aj na pláži

Turista upozornil, že nebezpečné organizmy sa môžu objaviť aj na plážach rezortov. „Aj na vyčistenú pláž sa môže naplaviť čokoľvek. Radšej sa ničoho nedotýkajte a do vody choďte v obuvi,“ odporučil. Odborníci preto pripomínajú jednoduché pravidlo, ktoré môže predísť vážnym následkom. Na morské živočíchy nesiahajte a nič si z mora neodnášajte.

