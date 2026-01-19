Svet módy je v slzách: Zomrel taliansky módny návrhár Valentino Garavani

Vo veku 93 rokov zomrel taliansky módny návrhár Valentino Garavani, oznámila v pondelok Nadácia Valentino Garavani a Giancarlo Giammetti. TASR o tom informuje podľa správ svetových agentúr.
Správu budeme aktualizovať.
Najnovšie články
