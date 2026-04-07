Fico: Opozícia vedie tichú občiansku vojnu. Premiér potvrdil, že pocestuje do Moskvy za Putinom

Včera sa premiér Fico prihovoril národu vo videu, ktoré uverejnil na sociálnej sieti. Hovoril v ňom, ako strávil veľkonočné sviatky. Mal vraj možnosť si všetko dobre premyslieť, má za sebou pokojné dni. Rovnako ale povedal, že má obavy.
„Rozpad svetového poriadku, obrovská ropná kríza, vojny na každom rohu. Toto by malo na Slovensku viesť k spájaniu národných a suverénnych síl, k spájaniu za slovenské národnoštátne záujmy. Čo vidíme? Opozícia si ide svoje – podľa nej je jej hlavnou úlohou škodiť. Spustila proti vláde tichú občiansku vojnu a želá si pre Slovensko len to najhoršie, lebo inak nás nevie politicky poraziť. Vážení priatelia vo vládnej koalícii, sme na to sami. Ja som pripravený – 24 hodín denne presadzovať slovenské záujmy v turbulentnom svete,“ napísal.
Potvrdil, že pôjde opäť do Moskvy
„V najbližších dňoch a týždňoch sa zúčastním viacerých podujatí, aby som vyjadril úctu všetkým, ktorí bojovali proti fašizmu, a tým, ktorí boli jeho obeťami a prešli neuveriteľným utrpením. Po Slavíne sa chystám do Nemecka do koncentračného tábora v Dachau, potom 9. mája na Deň víťazstva do Moskvy a v júni do Normandie pripomenúť si význam otvorenia druhého frontu. Sú to dobré príležitosti na rozvíjanie myšlienky, ako posilniť ochranu mieru v týchto ťažkých vojnových časoch,“ dodal premiér.
Kritizoval opozíciu aj Zelenského
„Už som dnes raz povedal, že v ťažkej medzinárodnej situácii a ropnej kríze sú úspešnejšie ako tak vnútorne zocelené štáty. Ako opozícia pomáha slovenskej vláde v týchto ťažkých časoch? Ešte raz postavím tú istú otázku. Ako opozícia pomáha slovenskej vláde v týchto ťažkých časoch? Nijako. Naopak, drží sa svojho programu, ktorý zadefinoval mladý Šimečka, keď vyhlásil, že úlohou opozície je škodiť. Klamú o cenách pohonných hmôt, neponúkajú žiadne riešenia, vedú proti vláde skrytú občiansku vojnu.
To nie je politický súboj, to je skrytý občiansky konflikt, pretože kto sleduje zúrivosť a posadnutosť opozície, musí sa pýtať: Čo bude na konci tohto opozičného šialenstva, budú po nás strieľať, ako sa mne stalo pred dvoma rokmi? Voľby v roku 2027 nebudú na Slovensku o výmene vlády. Budú o tom, či Slovensko zostane krajinou, v ktorej bude možné vyjadrovať slobodne iné názory, či budeme suverénnou krajinou, alebo mopslíkom Európskej komisie, či budú mať slovenské národnoštátne záujmy prednosť pred záujmami iných krajín, najmä Ukrajiny,“ doplnil Fico.
Hovoril o rozpade NATO
Vo svojom príhovore na konci spomenul aj to, že Donald Trump sa rozhodol rozpustiť NATO. „Mesiace varujem, že žiadna inštitúcia nie je večná. Ani EÚ, ani NATO. Ako sa do roku rozpadla Varšavská zmluva, rovnaký osud môže postihnúť aj Severoatlantickú alianciu. Opozičné decká nebudú mať záujem dohodnúť sa na ničom, nakoniec by ani nevedeli, čo by okrem vykrikovania spoza plotu mali robiť. Myslím si, že nás na Slovensku v krátkom čase, ešte za vládnutia súčasnej vládnej koalície, čakajú mimoriadne vážne medzinárodné výzvy,“ dodal na záver.
Nahlásiť chybu v článku