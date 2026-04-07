Fico: Opozícia vedie tichú občiansku vojnu. Premiér potvrdil, že pocestuje do Moskvy za Putinom

Foto: Facebook/Robert Fico

Lucia Mužlová
TASR
Premiér povedal, že sviatky strávil v obavách.

Včera sa premiér Fico prihovoril národu vo videu, ktoré uverejnil na sociálnej sieti. Hovoril v ňom, ako strávil veľkonočné sviatky. Mal vraj možnosť si všetko dobre premyslieť, má za sebou pokojné dni. Rovnako ale povedal, že má obavy.

„Rozpad svetového poriadku, obrovská ropná kríza, vojny na každom rohu. Toto by malo na Slovensku viesť k spájaniu národných a suverénnych síl, k spájaniu za slovenské národnoštátne záujmy. Čo vidíme? Opozícia si ide svoje – podľa nej je jej hlavnou úlohou škodiť. Spustila proti vláde tichú občiansku vojnu a želá si pre Slovensko len to najhoršie, lebo inak nás nevie politicky poraziť. Vážení priatelia vo vládnej koalícii, sme na to sami. Ja som pripravený – 24 hodín denne presadzovať slovenské záujmy v turbulentnom svete,“ napísal.

Potvrdil, že pôjde opäť do Moskvy

„V najbližších dňoch a týždňoch sa zúčastním viacerých podujatí, aby som vyjadril úctu všetkým, ktorí bojovali proti fašizmu, a tým, ktorí boli jeho obeťami a prešli neuveriteľným utrpením. Po Slavíne sa chystám do Nemecka do koncentračného tábora v Dachau, potom 9. mája na Deň víťazstva do Moskvy a v júni do Normandie pripomenúť si význam otvorenia druhého frontu. Sú to dobré príležitosti na rozvíjanie myšlienky, ako posilniť ochranu mieru v týchto ťažkých vojnových časoch,“ dodal premiér.

Kritizoval opozíciu aj Zelenského

„Už som dnes raz povedal, že v ťažkej medzinárodnej situácii a ropnej kríze sú úspešnejšie ako tak vnútorne zocelené štáty. Ako opozícia pomáha slovenskej vláde v týchto ťažkých časoch? Ešte raz postavím tú istú otázku. Ako opozícia pomáha slovenskej vláde v týchto ťažkých časoch? Nijako. Naopak, drží sa svojho programu, ktorý zadefinoval mladý Šimečka, keď vyhlásil, že úlohou opozície je škodiť. Klamú o cenách pohonných hmôt, neponúkajú žiadne riešenia, vedú proti vláde skrytú občiansku vojnu.

To nie je politický súboj, to je skrytý občiansky konflikt, pretože kto sleduje zúrivosť a posadnutosť opozície, musí sa pýtať: Čo bude na konci tohto opozičného šialenstva, budú po nás strieľať, ako sa mne stalo pred dvoma rokmi? Voľby v roku 2027 nebudú na Slovensku o výmene vlády. Budú o tom, či Slovensko zostane krajinou, v ktorej bude možné vyjadrovať slobodne iné názory, či budeme suverénnou krajinou, alebo mopslíkom Európskej komisie, či budú mať slovenské národnoštátne záujmy prednosť pred záujmami iných krajín, najmä Ukrajiny,“ doplnil Fico.

Hovoril o rozpade NATO

Vo svojom príhovore na konci spomenul aj to, že Donald Trump sa rozhodol rozpustiť NATO. „Mesiace varujem, že žiadna inštitúcia nie je večná. Ani EÚ, ani NATO. Ako sa do roku rozpadla Varšavská zmluva, rovnaký osud môže postihnúť aj Severoatlantickú alianciu. Opozičné decká nebudú mať záujem dohodnúť sa na ničom, nakoniec by ani nevedeli, čo by okrem vykrikovania spoza plotu mali robiť. Myslím si, že nás na Slovensku v krátkom čase, ešte za vládnutia súčasnej vládnej koalície, čakajú mimoriadne vážne medzinárodné výzvy,“ dodal na záver.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najďalej od Zeme a bez signálu: Artemis 2 prekonala historický rekord. Na 40 minút „zmizla“,…

Odporúčané články
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur

