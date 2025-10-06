Svet literatúry smúti: Vo veku 88 rokov zomrela slávna britská spisovateľka, jej nečakaná smrť je šokom

Vo veku 88 rokov na následky pádu zomrela britská spisovateľka Jilly Cooperová – autorka románov Pólo, Rivali alebo Jazdci. V pondelok to oznámila jej rodina, píše TASR podľa správ agentúry AFP a televízie BBC.
„Stratila som priateľku, spojenkyňu, dôverníčku a mentorku. Ale viem, že bude žiť navždy v slovách, ktoré napísala na papier a na obrazovku,“ uviedla Cooperovej publicistka Felicity Bluntová.
Nečakaná smrť
Stanica BBC informovala, že Cooperová spadla za neznámych okolností v nedeľu ráno. Pre jej deti, Felixa a Emily, bola spisovateľkina „nečakaná smrť úplný šok“. „Sme veľmi hrdí na všetko, čo v živote dosiahla, a nedokážeme si predstaviť život bez jej nákazlivého úsmevu a smiechu, ktorý nás obklopoval,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.
Jill Cooperová, za slobodna Sallittová, sa narodila 21. februára 1937. Jej najpredávanejšie romány často rozoberali tematiku sexu, snobizmu a zábavy. Len v Spojenom kráľovstve sa predalo 11 miliónov výtlačkov jej kníh.
Streamovacia platforma Disney+ v roku 2024 nakrútila úspešnú adaptáciu jej knihy Rivali, ktorá postavu šarmantného hrdinu Ruperta Campbella-Blacka priniesla úplne novému publiku. Hlavná postava je údajne čiastočne inšpirovaná bývalým manželom britskej kráľovnej Kamily – Andrewom Parkerom Bowlesom.
Samotná kráľovná Kamila sa vyjadrila, že „bola veľmi smutná“ zo správ o Cooperovej smrti. „Veľmi málo spisovateľov sa stane legendou ešte počas svojho života, ale Jilly bola jednou z nich. Vytvorila úplne nový literárny žáner a urobila si ho svojím vlastným v priebehu kariéry, ktorá trvala viac ako päť desaťročí,“ dodala.
