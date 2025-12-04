Svedkovia opísali, ako sa správal únosca a čo sa dialo pred únosom Sone. Vieme, kedy by mohol padnúť rozsudok

Foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
TASR
Na súde vypovedali viacerí svedkovia.

V prípade znásilnenia študentky Sone čítali vo štvrtok na Mestskom súde Bratislava I výpovede svedkov. Išlo napríklad o kamaráta študentky, bývalého kolegu obžalovaného Iva P. či jeho bývalú partnerku. Na niektoré výpovede vylúčili verejnosť, rovnako aj na výpoveď znalca z odboru gynekológie. Proces má pokračovať koncom januára budúceho roka.

Kamarát študentky opísal ich spoločný čas v podniku, v ktorom sa nachádzali s partiou ich kamarátov v daný deň pred tým, ako sa stal žalovaný skutok. Svedok spresnil, že Soňa okolo pol tretej ráno oznámila, že ide domov nočným spojom, aj keď si pôvodne chcela zavolať taxík. Zvyšok kamarátov išiel spoločne v taxíku.

Otravovať mal aj inú ženu

Soňa odišla z podniku opačným smerom, ako jej kamaráti a odišla neskôr ako oni. Svedok tiež uviedol, že Soňa z podniku išla smerom na Zochovu ulicu v Bratislave. Neskôr mala svedkovi volať kamarátka Sone a pýtať sa ho, kedy odišla z podniku, pretože neprišla domov. Následne mu kvôli študentke volala polícia.

Bývalý kolega Iva P. potvrdil, že obžalovaný nikdy o svojom súkromnom živote nehovoril. Označil ho za tajnostkára. K pacientom aj kolegom sa mal však podľa svedka správať normálne. Bývalá partnerka Iva P. opísala najmä ich spoločný život a jeho vzťah k ich synovi.

Zaznela aj výpoveď svedkyne, ktorá mala Iva P. stretnúť na ulici v Bratislave v inkriminovaný deň. Mal ju osloviť a správať sa neodbytne. Tvrdila, že sa ho snažila ignorovať. Ivo P. v reakcii vylúčil, že by osoba, ktorú svedkyňa opisovala, bol on. Nesedela podľa neho časová súvislosť medzi ich údajným stretnutím a priebehom žalovaného skutku. Dodal, že nesedí ani fyzický opis medzi ním a osobou, ktorú popísala.

Sudca Branislav Harabin pred médiami ozrejmil, že na ďalších pojednávaniach majú vypovedať znalci a čítať svedecké výpovede. Odhadol, že rozsudok by mohol byť vyhlásený v prvej tretine budúceho roka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci už majú dosť Ficovej vlády: Väčšina občanov by chcela jej demisiu, súhlasí aj časť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac