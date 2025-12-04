Slováci už majú dosť Ficovej vlády: Väčšina občanov by chcela jej demisiu, súhlasí aj časť voličov koalície

Ilustračná foto: TASR - Veronika Mihaliková

Roland Brožkovič
SITA
Slováci v tom majú podľa prieskumu jasno a chcú koniec súčasnej vlády.

Dve tretiny občanov Slovenska by chceli demisiu súčasnej vlády. Vyplynulo to z prieskumu agentúry SCIO pre reláciu Rozhovory so Šimonom. Prieskumom sa zisťoval názor občanov na to, či by mala vláda Roberta Fica (Smer-SD) podať vzhľadom na vývoj verejných financií demisiu.

Výsledky prieskumu ukázali, že 41,9 percenta dospelých občanov Slovenska si myslí, že by vláda určite mala podať demisiu, ďalších 22,7 percenta si myslí, že by mala. Opačný názor, a teda, že by vláda určite nemala podať demisiu, má 15,5 percenta opýtaných. 19,9 percenta opýtaných odpovedalo, že by vláda nemala podať demisiu.

Voliči Hlasu prekvapili

Agentúra vykonávala prieskum od 10. do 14. novembra na vzorke 1 000 respondentov. Šimon Žďárský, ktorý spolupracoval na prieskume, priblížil, že podpora demisie opozičnými voličmi nikoho neprekvapuje. Je však podľa neho prekvapením, že si koniec súčasnej vlády želá takmer jedna tretina voličov strany Hlas-SD.

Ilustračná foto: SITA – Tomáš Bokor

Zaujímavosťou prieskumu je podľa hlavného analytika agentúry SCIO Martina Klusa aj to, že dokonca aj medzi voličmi Smeru-SD a Slovenskej národnej strany sa našlo zhodne 12,5 percenta voličov, ktorí by si priali demisiu súčasnej vlády. Najradikálnejšie sa podľa slov agentúry SCIO k tejto otázke postavila skupina respondentov vo veku 30 až 39 rokov.

Demisiu vlády chce až 82,3 percenta respondentov tejto vekovej skupiny. Za demisiu je aj 70,7 percenta vysokoškolsky vzdelaných občanov a 73,1 percenta opýtaných z Trnavského kraja. Najzhovievavejší boli, naopak, najstarší respondenti vo veku nad 60 rokov, proti demisii vlády je 53,8 percenta z nich. Proti sú aj vo vyššej miere respondenti s maturitným vzdelaním, z ktorých nesúhlas s demisiou vyjadrilo 38,8 percenta. V Žilinskom kraji je 50,3 percenta občanov názoru, že by vláda nemala podať demisiu.

