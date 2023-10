Súťaž krásy v Portugalsku prvýkrát vyhrala transrodová žena: Je hrdá, že sa jej to podarilo a ľudia sú nadšení

V júli obehli svet správy o tom, že istá Rikkie Valerie Kollé z Holandska sa stala prvou transrodovou ženou, ktorá vyhrala súťaž krásy. Nemecký portál Bild teraz informuje o tom, že podobný scenár sa odohral aj v Portugalsku.

Pred týždňom sa Marina Machete zdôverila na Instagrame s tým, že je pyšná na to, že je prvou trans ženou, ktorá súťaží v krajine o tento titul.

„Niekoľko rokov som sa nemohla zúčastniť a dnes som hrdá na to, že som súčasťou tejto neskutočnej skupiny finalistov,“ napísala. O niekoľko dní nato dokonca vyhrala.

Stretnú sa tu obe víťazky

Víťazstvo jej zabezpečilo postup na svetovú Miss Universe, ktorá sa bude konať v El Salvadore, kde bude okrem iného súťažiť spoločne so spomínanou Rikkie Kollé. 18. november si poznačte do svojich kalendárov, pretože to bude prvýkrát v histórii, kedy sa na tejto súťaži krásy objavia dve transrodové osoby.

Pred niekoľkými hodinami sa jej úspech objavil aj na sociálnej sieti a od fanúšikov sa jej dostalo množstvo podpory.