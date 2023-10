Znásilňoval mužov a natáčal si to na video, o ničom netušili: Sexuálne zneužil cez 200 obetí, odhalili ho vďaka náhode

V našej histórii nájdeme zmienky o množstve najrôznejších zločinov, ktoré boli spáchané. Medzi jedného z najplodnejších násilníkov na svete patrí aj istý Reynhard Sinaga, uvádza The Sun. BBC zas opisuje, že mu patrí toto prvenstvo v Spojenom kráľovstve. O čo sa tento muž zaslúžil, že získal tieto nepekné prezývky?

V článku sa dozviete aj: ako lákal obete k sebe domov;

čo im robil;

vďaka akej náhode sa ho podarilo odhaliť;

že má na konte cez 200 obetí;

čo povedala jedna z nich, ktorá prehovorila;

aký trest dostal;

Na svedomí má cez 200 obetí

Vyčíňanie Reynharda Sinagu sa odohralo len pred niekoľkými rokmi. No za krátky čas sa mu podarilo spáchať množstvo zverstiev a činov, ktoré navždy poznačili životy desiatok ľudí. Možno až stoviek, pretože polícia sa domnievala, že obeťami jeho sexuálneho napadnutia sa stalo až cez 200 mužov. V tom čase bol postgraduálnym študentom a možno aj to mu pridávalo na dôveryhodnosti, čo bola veľká chyba.

Reynhard Sinaga pochádza z Indonézie a v roku 2007 sa presťahoval do Spojeného kráľovstva, píše National World. Pokračoval tu v štúdiu na vysokej škole a pravidelne navštevoval kostol. Takže z tohto obdobia nič nenasvedčovalo tomu, že by sa z neho mohol vykľuť sexuálny násilník. Alebo aspoň tieto informácie nie sú verejne známe.

Lákal ich k sebe domov

Ako sme už spomenuli, jeho obeťami boli výlučne muži a takmer všetci boli heterosexuálne orientovaní, s výnimkou pár, ktorých by sme zrátali na prstoch jednej ruky. Mal svoj postup, akým ich lákal v Manchestri k sebe domov. Keď boli na odchode z nočných klubov, priviedol ich k sebe a začal. Najprv však mužov nadrogoval, čo malo za dôsledok to, že si nič nepamätali.

Ako sa mu to podarilo? Greater Manchester Police vysvetľuje, že používal rôzne zámienky, aby obete dostal k sebe domov. Tam im ponúkol nápoj, ktorý mal obsahovať látku, ktorou ich priviedol do bezvedomia.

Presne to bol prípad aj istého Daniela, ktorý sa v roku 2015 zobudil v Sinagovom byte a netušil vôbec o ničom. Svoj pohľad na to, čo sa stalo, opísal v dokumente Catching a Predator pre BBC. Daniel bol Sinagovou prvou známou obeťou a ani zďaleka nie poslednou. Nevedel, že bol znásilnený. A nebyť záznamov, ktoré Sinaga zhotovil, možno by sa to ani nikdy nedozvedel.