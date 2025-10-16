Šutaj Eštok oznámil veľké novinky. S Babišom diskutovali o viacerých témach, dohodli sa na tomto

Foto: SITA (Ministerstvo vnútra SR, AP)

Tomáš Mako
TASR
Minister vnútra a šéf hnutia ANO spolu diskutovali.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a predseda českého hnutia ANO Andrej Babiš sa zhodli na obnovení spoločných zasadnutí vlád Slovenska a Česka.

Šutaj Eštok o tom informoval na sociálnej sieti po tom, ako vo štvrtok absolvoval pracovný obed s Babišom, ktorého hnutie v Česku vyhralo parlamentné voľby.

„Témy, ktoré sme s pánom Babišom preberali, potvrdzujú nevyhnutnosť obnovy normálnej spolupráce medzi českou a slovenskou vládou, ale aj potrebu znovuoživenia aktívnej spolupráce krajín V4. Teší ma, že jeho prvá zahraničná cesta povedie práve na Slovensko,“ povedal minister vnútra.

Diskutovali o ETS2 aj migrantoch

Na stretnutí sa dotkli emisných povoleniek, tzv. ETS2. Šutaj Eštok tvrdí, že nie sú ničím iným ako novými zelenými daňami pre občanov.

„Daňami, ktoré majú platiť rodiny za to, že si vykurujú domy plynom, alebo za to, že tankujú benzín a naftu. Toto je sociálny masaker – ožobračovanie rodín, ktoré musíme zastaviť,“ podotkol.

Babiš so Šutajom Eštokom diskutovali aj o nelegálnej migrácii. Takzvaný migračný pakt považujú za falošnú solidaritu, odmietajú kvóty pre migrantov a pokuty za ich odmietnutie. Krajiny musia mať podľa ministra právo rozhodovať, kto môže a kto nemôže žiť na ich území.

„Zaujala ma aj jedna z priorít Andreja Babiša – prevencia a moderná liečba onkologických ochorení. Peniaze nemajú ísť na zbrojenie, ale na zlepšenie života ľudí – na liečbu chorých aj na prevenciu vzniku rakoviny,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že hneď po vytvorení novej českej vlády sa uskutoční stretnutie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) s českým ministrom zdravotníctva.

