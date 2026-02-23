Šutaj Eštok o dnešnej hrozbe na školách: Deti strážia policajti, vyhrážky sa týkali 19 zariadení

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
V súčasnosti je podľa ministra situácia pod kontrolou.

Pondelkové výhražné správy sa týkajú 19 škôl na Slovensku, pričom väčšina z nich je v Bratislave, jedna v Šamoríne a jedna v Snine. V tejto súvislosti je nasadených 65 policajných hliadok, ktoré školy strážia. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii. Téme sme sa venovali v našom rannom článku.

Potvrdil, že vyšetrovanie stále prebieha a každá hrozba sa preveruje individuálne. V súčasnosti je podľa ministra situácia pod kontrolou.

Správu aktualizujeme.

Najnovšie články

