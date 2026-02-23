Ranná hrozba na školách. Polícia je v pohotovosti, zasahuje na západnom Slovensku

Polícia v Bratislave aktuálne preveruje informácie o možných hrozbách namierených proti školám na území hlavného mesta.
Podľa polície boli tieto informácie zachytené pri monitorovaní sociálnych sietí. Hoci zatiaľ nie je jasné, či sú hrozby skutočné, bezpečnostné zložky ich nepodceňujú a vykonávajú úkony na každej škole individuálne.
Azbuka a telegram
Podľa správ TV JOJ sa v jednej súkromnej telegramovej skupine objavili príspevky v azbuke, kde niekto varoval pred možným útokom na viaceré školy v Bratislave. Medzi príspevkami sa objavili aj fotografie zbraní a celý text začínal frázou „Bratislava, zbohom“.
Spolupráca so školami
Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave okamžite prijali potrebné bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je ochrana života zdravia a majetku. Uvedené opatrenia budú realizované v úzkej spolupráci s dotknutými školami.
