Šutaj Eštok nebude rešpektovať rozhodnutie súdu: Môžu ma trestať, ale nikdy mi nezoberú moje presvedčenie

Foto: Facebook - Matúš Šutaj Eštok (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Súd poslal ministrovi mail, no ten tvrdí, že ho mali kontaktovať aj inak, lebo svoju elektronickú schránku vraj nekontroluje.

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si stojí za svojimi výrokmi o skupine policajtov známej ako čurillovci. Elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk pre svoju vyťaženosť prakticky nepoužíva a súd sa podľa neho mal pokúsiť kontaktovať ho aj inak. Minister to vyhlásil na sociálnej sieti v reakcii na informácie advokáta policajtov o tom, že predseda Hlasu-SD s nimi prehral súdny spor.

„Vrcholom je, že sa nepokúšal aj inou cestou zistiť, či o žalobe viem. A už vôbec ho nezaujímali moje argumenty. Každý vie, kde sa zdržiavam ako minister vnútra, každý vie, kde sa zdržiavam ako predseda politickej strany a aj kde bývam,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Zdôraznil, že nespochybňuje fungovanie právneho štátu ani nezávislosť súdov.

Minister sa bráni

Minister vyhlásil, že nemal možnosť sa v súdnom spore vyjadriť a ak by mu to umožnené bolo, súd by sa reálne zaoberal skutkovým stavom. „Ešte raz opakujem, že za svojimi slovami si stojím, budem ich hovoriť naďalej a urobím všetky právne kroky, aby som toto pochybné rozhodnutie zvrátil. Môžu ma zastrašovať, môžu ma trestať za názor, ale nikdy mi nezoberú moje presvedčenie,“ doplnil.

Minister vnútra Šutaj Eštok prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi ospravedlniť. Šiestim policajtom má tiež zaplatiť spolu 90 000 eur, trovy konania a úroky z omeškania.

Na sociálnej sieti o tom v utorok informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.

