Super radary vás môžu pripraviť až o 5-tisíc eur: Naši susedia zaviedli novinku, takéto pokuty vám hrozia

Dodržiavať predpisy pri riadení motorového vozidla je veľmi dôležité. A to nielen na slovenských cestách, ale aj ak sa vydáte do zahraničia. Bič na vodičov si tentoraz pripravil náš sused. Rakúsko spojazdnilo nové „super radary“ a vodičom hrozí pokuta až 5-tisíc eur, informuje web Heute.

Opisuje, že nové radary disponujú lasermi, čo ich robí ešte presnejšími. Takže, ak ste si mysleli, že sa vám ich náhodou podarí oklamať, vyzerá to tak, že možno ani nie. Majú byť natoľko presné, že vám hrozí pokuta už po prekročení rýchlosti o 3 kilometre za hodinu.

Pokuty od 36 až do niekoľko tisíc eur

A ani to, že ste zo Slovenska, vám nepomôže a pokuta si vás nájde aj za hranicami. Ruku na srdce, asi by vás nepotešilo, keby vám domov prišlo oznámenie, že musíte zaplatiť 5-tisíc eur, čo je v tomto prípade maximum. Pokuty začínajú na sume 36 eur. Heute vysvetľuje, že ak prekročíte rýchlosť o viac ako 30 km/h, môžete prísť či už o 150 alebo aj o spomínaných niekoľko tisíc eur. A to ani zďaleka nie je všetko.

Hrozí totiž, že prídete aj o vodičský preukaz. A to už pri prekročení rýchlosti o 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo nej. V najzávažnejších prípadoch vám dokonca môžu zabaviť vozidlo.

Stretnú sa s nimi aj Slováci

Kde na takéto radary natrafíte? Vo Viedni sa nachádza 21 stacionárnych radarov, z ktorých 19 disponuje novou laserovou technológiou. Ak však chcete vedieť presné miesta, tie vám neprezradíme, pretože zostávajú tajomstvom. Vie sa však, že dve patria diaľničnej spoločnosti Asfinag a môžete ich nájsť na diaľnici A4 smerom na letisko, či na diaľnici S1.

Takže si za volantom dávajte pozor a buďte zodpovední. Pretože ak nič iné, vaša peňaženka môže poriadne zaplakať.