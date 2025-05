Súd s Dankovým vrahom naberá na obrátkach. Už čoskoro sa diváci Viny dozvedia, či bude vinník konečne potrestaný

Dej sa vyostruje a napätie by sa dalo krájať. Hoci už od začiatku prvej časti mohli diváci vidieť šokujúce momenty popretkávané zaujímavými rozuzleniami a odhaleniami, ten moment, keď sa mnohým pri sledovaní zatají dych, pravdepodobne ešte len príde. Spočiatku sa zdalo, že okamihom, keď sa prišlo na to, kto je v skutočnosti vrahom malého Daniela, seriál skončí alebo bude minimálne menej napätá atmosféra. Vyzerá to tak, že je to omyl, keďže prichádza ďalší zvrat.

Televízni diváci hltajú dej mrazivej drámy Vina, ktorá u nás nemá obdobu a jednoznačne zabodovala jedným dychom. Kombinácia pochmúrnej nálady, chladnej atmosféry, miestami vyhrotenými emóciami a dych vyrážajúcimi výkonmi hercov s dejovými zápletkami spôsobia nejednému divákovi zimomriavky. Mráz po chbrte mali diváci hlavne po šokujúcom odhalení z prvej série, v ktorej sa dozvedeli nečakanú informáciu, a teda to, kto zavraždil nevinného chlapčeka. Portál ČSFD naznačil, že seriál bude pokračovať smerom, ktorý očividne nikto nečaká.

Rodičia zavraždeného chlapca to nenechajú len tak

Nie je nič horšie, ako keď rodič prežije svoje dieťa. A už máloktorá matka alebo otec si vie vôbec predstaviť, že by za jeho smrťou mal byť chladnokrvný vrah. Ukázalo sa, že tento neospravedlniteľný čin spôsobil vyšetrovateľkin manžel Jozef Mikuš, ktorý si neskôr pre ostatných prichystal prekvapenie. Odmietol priznať svoju vinu, a tak smeruje do súdnej siene, ktorá sa stáva ústredným dejiskom. Do „hry“ vstupujú skúsení právnici a elitná prokurátorka, ktorá sa postavila na stranu proti obhajobe.

Dalo by sa čakať, že Jozef Mikuš pôjde automaticky do väzenia, no jeho obhajkyňa poriadne zamiešala karty a spochybnila vyšetrovanie. „Rozsudok súdu v prípade vraždy Daniela otrasie obyvateľmi Tichého Brodu aj všetkými, ktorí dúfali v spravodlivý trest pre vraha,“ uvádza ČSFD v popise k 8. epizóde.

Vyzerá to však tak, že sa manželia zavraždeného syna Barbora a Marek toho chopia naozaj odvážne. „Marek ani Barbora to nemienia nechať tak a s pomocou priateľov a blízkych berú spravodlivosť do vlastných rúk. Až potom sa môžu všetci pohnúť ďalej a obnoviť ich komunitu a vzťahy, ktoré pre nich všetkých kedysi znamenali tak veľa,“ píše sa ďalej v popisku.

Hoci nie je isté, ako sa to celé skončí a čo bude s vrahom, zdá sa, že si Markíza necháva na koniec tú najväčšiu čerešničku na torte v podobe ďalších zarážajúcich momentov, ktoré otrasú televíznymi divákmi.