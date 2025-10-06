Sučku bil hokejkou a ťahal za laby: Krutý útok na psa v Spišskej Novej Vsi má dohru, sudkyňa mu za týranie udelila podmienku

Zo Spišskej Novej Vsi prichádza ďalší prípad bezohľadného správania voči zvieratám. 38-ročný muž pod vplyvom alkoholu brutálne napadol svoju sučku pred bytovým domom.
O prípade informovala na facebooku Polícia Slovenskej republiky, ktorá uviedla, že muž bol už právoplatne odsúdený.
Kopal, udieral a ťahal za laby
Incident sa odohral ešte v máji 2025. Opitý muž podľa polície kopal a bil hokejkou sučku plemena kríženec, pričom jej spôsobil viacero poranení. Ako sa píše v rozhodnutí súdu, „obžalovaný dvakrát kopol zviera nohami, následne ho dvakrát udrel hokejkou a ťahal za predné laby, pričom mu spôsobil výrazný opuch na hlave.“ Svedkovia incidentu zalarmovali políciu, ktorá muža vypátrala a zadržala.
Súd mu uložil podmienečný trest
Sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves uznala muža vinným z prečinu týrania zvierat. Dostal 12 mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom na jeden rok. „Vďaka dôslednej práci enviropolicajtov Národnej centrály pre odhaľovanie environmentálnej kriminality Prezídia Policajného zboru sa páchateľa podarilo vypátrať a usvedčiť,“ uviedla Polícia SR.
Polícia pripomína, že zvieratá nie sú veci
Polícia zároveň upozornila, že takéto správanie nie je len neetické, ale aj trestné. „Týranie zvierat je protiprávne konanie. Akékoľvek bezdôvodné ubližovanie, zranenie alebo usmrtenie zvieraťa je trestným činom,“ píše sa v statuse. Zároveň vyzvala verejnosť, aby neostávala ľahostajná.
„Akékoľvek podozrenie z týrania zvierat okamžite hláste na políciu prostredníctvom tiesňovej linky 158,“ doplnila. Tento prípad je smutnou pripomienkou, že zvieratá si zaslúžia ochranu a rešpekt, a každý, kto im ubližuje, by mal niesť následky svojho konania.
