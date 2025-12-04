Sú známe sumy, o koľko si seniori vďaka novele zákona prilepšia. Mesačne im pôjdu penzie hore o desiatky eur

O tom, že štát plánuje prerátavať dôchodky seniorom, ktorí v minulosti vychovávali deti a na materskej či rodičovskej dovolenke sa im tak výrazne znížili príjmy, sme vás už informovali. Sociálne odvody za nich pritom platil štát, ale len zo 60 percent priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. To sa však teraz zmení a konečne je známe, o koľko si po novom títo seniori prilepšia.
Ako zachytil portál Denník N, oficiálne je už známe, o koľko si títo seniori prilepšia a aké sú podmienky. Zmenu prinesie novela zákona o sociálnom poistení, za ktorú hlasovalo 142 poslancov. Sociálna poisťovňa má pritom na prepočítanie penzií šesť rokov a nie päť, ako sa pôvodne očakávalo.
Ako to bude fungovať
Zvyšovanie penzií sa bude odvíjať od toho, koľko daný senior v čase, keď ešte pracoval, zarábal. Konkrétne pôjde o priemer miezd pred obdobím starostlivosti o dieťa a po ňom.
Zvýšenie bude vyzerať nasledovne:
- Rodičia s priemernou mzdou: Osobám s príjmom na úrovni priemernej mzdy sa dôchodok zvýši mesačne:
- Pri dvoch deťoch: o 25 eur.
- Pri troch deťoch: o 37 eur.
- Rodičia s vyššou mzdou: Osoby s príjmami vo výške 150 % priemernej mzdy môžu pri troch deťoch očakávať zvýšenie až o 51 eur mesačne.
Na získanie tohto zvýšenia bude nutné, aby rodič po skončení starostlivosti o dieťa pracoval minimálne tak dlho, ako trvala samotná starostlivosť.
Ako sme vás informovali v článku, prvotné odhady ministerstva hovorili o tom, že si seniori, respektíve seniorky, polepšia v priemere o 180 až 200 eur ročne. Nakoniec však bude táto suma o čosi vyššia.
