Odhalila svoj zvyk. Božidara Turzonovová prehovorila o špeciálnom vianočnom rituáli, ktorý dodržiava každý rok

Vianoce sú pre mnohých obdobím pokoja, no pre hereckú stálicu to platí dvojnásobne. Hoci ide o babičku, nespomaľuje a kalendár má nabitý pracovnými povinnosťami. O to viac sa teší na sviatky, ktoré prežíva o čosi výnimočnejšie.
Slávna slovenská herečka Božidara Turzonovová, ktorú si mnohí pamätajú ešte z čias Paneláku ako Janku Nitschneiderovú, prežíva sviatky v kruhu rodiny a tých najbližších. Každý rok si dopraje rituál, ktorý vraj nikdy nevynechá – bez neho by pre ňu sviatky jednoducho neboli sviatkami. V rozhovore pre Báječnú ženu prezradila, čo presne na Vianoce robieva, keď sa za oknami rozsvietia svetielka a domovom sa nesie vôňa koláčov.
Niekedy nevie, čo kúpiť vnúčatám
Hoci už umelkyňa svoje vnúčatá nerozmaznáva, keďže sú priveľké, snaží sa s nimi tráviť čo najviac času. „Rada ich lákam k sebe, napríklad na obed. Na rybu alebo na jedlo podľa ročného obdobia. Alebo ich na obed niekam pozvem,“ prezradila Božidara, ktorá zvykne vnúčatám variť a piecť.
Ako ďalej uviedla, niekedy sa jej podaria kúpiť vianočné darčeky v predstihu. „Ale to musím naozaj natrafiť na ponuku, ktorej neodolám. Ale tým, že môj najmladší vnuk bude mať už desať rokov, nemám problém zaobstarať mu darček aj na poslednú chvíľu, lebo obchody sú dnes tovarom doslovne prepchaté. Len človek musí mať názor na to, čo chce,“ poznamenala.
Napriek tomu herečka občas netuší, čo by jej vnúčatá potešilo, preto sa ich vypytuje a vyzvedá. „Občas mi to povedia a uľahčia mi to. Vtedy robím všetko preto, aby som im prianie splnila,“ dodala umelkyňa, ktorá chce byť počas sviatkov čo najviac s rodinou.
