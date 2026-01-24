Sú známe odmeny pre slovenských športovcov na olympiáde v Taliansku. Šampión si odnesie poriadny balík peňazí

Foto: TASR/Pexels

SITA
Tomáš Čapák
Najvyššia odmena je 60-tisíc eur.

Nominácia Slovenska na zimné olympijské hry do Talianska je už známa, dostalo sa do nej dovedna 52 mien vrátane tímu 25 hokejistov. Slováci poznajú už aj finančné odmeny, o ktoré budú od 6. do 22. februára bojovať v Miláne a Cortine d’Ampezzo.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na svojom webe zverejnil, že polovicu odmeny hradí výbor z vlastných zdrojov, druhá polovica bude hradená z Ministerstva cestového ruchu a športu Slovenskej republiky.

V individuálnych športoch dostanú odmeny všetci, ktorí skončia pod piatimi kruhmi do 8. priečky, v kolektívnom športe tím v prípade umiestnenia do 6. pozície.

60-tisíc eur za prvé miesto

Odmena pre zlatého olympijského medailistu v individuálnom športe ja stanovená na 60-tisíc eur, striebro je ocenené sumou 50-tisíc eur a bronz 40-tisíc eur. Za 4. miesto je to 25-tisíc eur, za piate 18-tisíc eur, za šieste 12-tisíc eur, za siedme 8-tisíc eur a za ôsme 6-tisíc eur.

Foto: TASR/Jakub Kotian

„Za výkony dosiahnuté v súťaži viacčlenných družstiev, posádok a štafiet (do počtu 4) sa za každého ďalšieho športovca pripočítava k stanovenej čiastke ďalších 75 percent. Odmeny pre členov realizačných tímov (jednotlivcov, viacčlenných družstiev a kolektívov v individuálnych športoch) sú navyše a v celkovej výške maximálne 33 percent z výšky odmien športovcov. U viacčlenných družstiev sa výška vypočítava zo základnej sumy, bez pripočítavania za ďalšieho člena,“ informuje SOŠV.

18-tisíc eur v prípade zlata

Slovensko má svojho zástupcu v kolektívnych športoch len v ľadovom hokeji. V tomto prípade za každého člena družstva získa tím odmenu 18-tisíc eur v prípade zlata, 16-tisíc eur u striebra a 14-tisíc pri bronze. Štvrtý stupienok prinesie 12-tisíc eur, piate 8-tisíc eur a šieste 5-tisíc eur.

„Výška odmeny družstva za umiestnenie v kolektívnych športoch je vypočítaná ako súčin odmeny za umiestnenie a počtu členov družstva stanoveného v kvalifikačných kritériách Medzinárodného olympijského výboru. Rozdelenie takto vypočítanej čiastky medzi jednotlivých členov družstva je v kompetencii príslušného športového zväzu. Odmena pre členov realizačného tímu je navyše v celkovej výške maximálne 10 percent z odmeny družstva,“ dodal SOŠV.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vlhová, Kuzminová aj Hagara: Slovensko bude na zimnej olympiáde reprezentovať 52 športovcov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac