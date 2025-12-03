Štúdia odhalila: Nižšia inteligencia mužov sa spája s horším správaním vo vzťahoch

„Šprti“ vraj bodujú v láske, pretože podľa najnovších zistení ich inteligencia výrazne prispieva k harmonickým a stabilným vzťahom.
Podľa magazínu The New York Post sa nová štúdia odborníkov z Oakland University venovala vzťahu medzi intelektovými schopnosťami mužov a kvalitou ich správania vo vzťahoch. Do výskumu bolo zapojených 202 mužov, ktorí boli vo vzťahu aspoň šesť mesiacov, a výskumníci ich podrobili sérii kognitívnych testov zameraných na schopnosť logicky uvažovať, riešiť problémy či porozumieť komplexným situáciám.
Keď nižšia inteligencia spôsobuje vyššie riziká
Autori štúdie upozorňujú, že nižšia inteligencia, či už celková alebo schopnosť rýchlo a pružne rozmýšľať, sa často spája s horším správaním vo vzťahoch. Podľa ich záverov prejavovali muži s horšími výsledkami v testoch častejšie neprimerané reakcie, vyššiu impulzívnosť či sklony k urážaniu partnerky.
Uvádzajú, že nižšia inteligencia môže byť jedným z faktorov vedúcich k horším výsledkom v romantických vzťahoch, a to najmä v situáciách, ktoré si vyžadujú sebakontrolu alebo schopnosť zvládať konflikty.
