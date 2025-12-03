Štúdia odhalila: Nižšia inteligencia mužov sa spája s horším správaním vo vzťahoch

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Muži, ktorí dokážu rýchlo a rozumne reagovať, menej žiarlia, menej urážajú partnerku a lepšie riešia napäté situácie.

„Šprti“ vraj bodujú v láske, pretože podľa najnovších zistení ich inteligencia výrazne prispieva k harmonickým a stabilným vzťahom.

Podľa magazínu The New York Post sa nová štúdia odborníkov z Oakland University venovala vzťahu medzi intelektovými schopnosťami mužov a kvalitou ich správania vo vzťahoch. Do výskumu bolo zapojených 202 mužov, ktorí boli vo vzťahu aspoň šesť mesiacov, a výskumníci ich podrobili sérii kognitívnych testov zameraných na schopnosť logicky uvažovať, riešiť problémy či porozumieť komplexným situáciám.

Foto: Pexels

Keď nižšia inteligencia spôsobuje vyššie riziká

Autori štúdie upozorňujú, že nižšia inteligencia, či už celková alebo schopnosť rýchlo a pružne rozmýšľať, sa často spája s horším správaním vo vzťahoch. Podľa ich záverov prejavovali muži s horšími výsledkami v testoch častejšie neprimerané reakcie, vyššiu impulzívnosť či sklony k urážaniu partnerky.

Foto: Pexels

Uvádzajú, že nižšia inteligencia môže byť jedným z faktorov vedúcich k horším výsledkom v romantických vzťahoch, a to najmä v situáciách, ktoré si vyžadujú sebakontrolu alebo schopnosť zvládať konflikty.

Testy myslenia ako zrkadlo správania

