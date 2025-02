Studenková otvorene: Zdevastovali kultúru. Ruka by mi odpadla, keby som prijala Pellegriniho vyznamenanie

Známa herečka Zdena Studenková sa nedávno opäť vyjadrila k svojmu rozhodnutiu odmietnuť štátne vyznamenanie, ktoré jej mal v januári odovzdať prezident Slovenskej republiky.

Ako sme vás informovali v čase, keď to bolo aktuálne, herečka Zdena Studenková sa rozhodla ocenenie udeľované prezidentom neprijať. O svojich dôvodoch už hovorila, na jej reakciu sa vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. K tejto téme sa teraz opäť vrátila.

Neváhala ani dve minúty

„Oslovili ma, slušne som sa poďakovala a odmietla,“ uviedla počas verejnej debaty Hovory v Pistori Studenková. Podľa jej slov necítila potrebu prevziať toto ocenenie vzhľadom na aktuálnu situáciu v slovenskej kultúre.

„Bola to jednoduchá a spontánna odpoveď: ďakujem, neprosím si. V súčasnej situácii by som si neželala prebrať žiadnu cenu od tejto vlády, ktorá takto zdevastovala kultúru. Proste neexistuje. Ja si to neviem predstaviť. Ruka by mi odpadla, keby som tam mala niekomu podať ruku. Konám dosť impulzívne, no to, čo poviem, platí. Tam neboli ani dve minúty zaváhania. Jednoducho, neexistuje. Načo by mi to aj bolo? Naozaj,“ ukončila svoje vyjadrenie na túto tému počas verejnej diskusie.