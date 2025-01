Pellegrini okamžite reaguje na to, že Studenková odmietla jeho vyznamenanie: Nie je to vraj žiadna tragédia

Herečka Zdena Studenková sa rozhodla neprijať štátne vyznamenanie od Petra Pellegriniho a jej rozhodnutie sa stalo internetovým virálom. Všimol si to aj samotný prezident a ku vzniknutej situácii sa vyjadril.

Článok pokračuje pod videom ↓

Studenková sa tak rozhodla vzhľadom na situáciu v rezorte kultúry, ktorú považuje za dlhodobo neriešenú. „Rozhodla sa túto úctu a vďaku za jej celoživotné dielo neprijať. Je to jej rozhodnutie, ktoré plne rešpektujem. Nie je to žiadna tragédia pre Slovensko,“ cituje prezidentov postoj Denník N. Dodal, že udeľovanie štátnych vyznamenaní nemá nič spoločné s aktuálnou politickou situáciou. Ide vraj len o prejav úcty a vďaky.

Za iných okolností by s tým nemala problém

„Oslovili ma, slušne som sa poďakovala a odmietla,“ povedala Zdena Studenková na margo medializovaných informácií. „Nemám potrebu prevziať toto ocenenie v situácii, v akej sa momentálne nachádza kultúra na Slovensku,“ hovorí. „Keby to bolo za iných okolností, nemala by som s tým problém, považovala by som to za česť, ale vzhľadom na to, čo sa deje v kultúre, som to urobiť nemohla,“ povedala Studenková. Podľa nej sa vyostrenou situáciou nikto nezaoberá a len sa pritvrdzuje.

Nateraz nie je známe, aké osobnosti prevezmú ocenenie z rúk prezidenta Pellegriniho. Udeľovanie štátnych vyznamenaní ukazuje, aké témy sú pre prezidenta prioritné a aké osobnosti považuje za mimoriadne dôležité.