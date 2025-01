Studenková odmietla Pellegriniho vyznamenanie: Vzhľadom na to, čo sa v kultúre deje, nemôžem, hovorí

Herečka Zdena Studenková sa rozhodla neprijať štátne vyznamenanie. Tie bude v sobotu po prvýkrát počas svojho mandátu udeľovať prezident Peter Pellegrini. Rozhodla sa tak vzhľadom na situáciu v rezorte kultúry, ktorú považuje za dlhodobo neriešenú.

„Oslovili ma, slušne som sa poďakovala a odmietla,“ povedala Zdena Studenková pre Denník N. „Nemám potrebu prevziať toto ocenenie v situácii, v akej sa momentálne nachádza kultúra na Slovensku,“ hovorí Studenková.

„Keby to bolo za iných okolností, nemala by som s tým problém, považovala by som to za česť, ale vzhľadom na to, čo sa deje v kultúre, som to urobiť nemohla,“ povedala Studenková. Podľa nej sa vyostrenou situáciou nikto nezaoberá a len sa pritvrdzuje.

Nateraz nie je známe, aké osobnosti prevezmú ocenenie z rúk prezidenta Pellegriniho. Udeľovanie štátnych vyznamenaní ukazuje, aké témy sú pre prezidenta prioritné a aké osobnosti považuje za mimoriadne dôležité.

Situácia v kultúre sa nezlepšuje

Situácia v kultúre je vyostrená už od nástupu Martiny Šimkovičovej na čelo rezortu kultúry. Mnohí pracovníci v kultúre jej vyčítali nedostatok skúseností, po kontroverzných rozhodnutiach sa situácia ešte zhoršila. Išlo napríklad o neštandardné výmeny na čele SND, SNG, zmenu zákona o RTVS (STVR), či vytvorenie novej štátnej hymny.

Odpoveďou pracovníkov v kultúre boli viaceré protestné akcie, či už v online forme, alebo v uliciach. Šimkovičová čelila dvom pokusom o odvolanie, oba ustála.