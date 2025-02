Ako Jack a Rose: Boli sme na unikátnej výstave o Titanicu. Dostanete palubný lístok a dotknete sa aj skutočného ľadovca

Bratislava je od 20. februára 2025 dejiskom unikátnej svetovej výstavy, ktorá ponúka možnosť zažiť jeden z najtragickejších príbehov v histórii námorníctva – legendárnej lode Titanic. Prináša autentické artefakty, môžete sa prejsť po replikách priestorov parníka a navyše sa dozvedieť množstvo informácií o ňom či jeho pasažieroch, ktorí katastrofu prežili, alebo pri nej zahynuli. Zúčastnili sme sa jej otvorenia.

Príbeh Titanicu je viacerým dobre známy, napríklad aj vďaka legendárnemu filmu od Jamesa Camerona. Loď sa 15. apríla 1912 potopila do hlbín Atlantického oceánu po náraze do ľadovca, hoci bola označovaná za nepotopiteľnú. Vyžiadala si viac ako 1 500 životov. Na palube boli ľudia z celého sveta, ktorí cestovali do Ameriky. Dôvody mali rôzne – či už lepší život, obchodné príležitosti, alebo dovolenku.

Vstupenky si kúpte radšej online

Ak vás Titanic fascinuje, mali by ste si to namieriť do bratislavského Lamača, kde svetovú výstavu nájdete v nákupnom centre Sport Mall na Hodonínskej 27. Ak budete do hlavného mesta cestovať a nechcete sa „stratiť“, odporúčame využiť diaľnicu. Do navigácie si zadajte vyššie uvedenú adresu, prípadne, pomôckou môže byť aj známejšie centrum BORY, ktoré sa nachádza neďaleko. No v smere od centra nezabudnite z kruhového objazdu včas odbočiť.

Parkovacie miesta sú priamo pred nákupným centrom, delí sa o ne so susednou predajňou OBI. Organizátori však mysleli aj na prípad, kedy by mohla byť návštevnosť vyššia, ďalšie miesta sprístupnili pri krematóriu, ktoré sa nachádza neďaleko – oproti.

Po vstupe do Sport Mall ihneď zbadáte pokladnicu k výstave, vstupenky si teda môžete zakúpiť aj na mieste. No odporúčame si ich zaobstarať vopred – online, predávajú sa totiž na konkrétny deň a čas. Ak teda vyrazíte na miesto, môžete ostať sklamaní a buď budete musieť čakať, alebo sa dnu nedostanete vôbec. Ceny sa líšia ako pri rôznych vekových skupinách, tak aj v dňoch, od piatku do nedele si napríklad priplatíte.

Boarding Pass

V nákupnom centre samotnú výstavu nájdete na druhom poschodí. Pri vstupe každý dostane Boarding Pass – lístok s menom jedného z cestujúcich, ktorí sa skutočne na Titanicu plavili. Každý mal jedinečný osud, a vy máte možnosť dozvedieť sa viac o ich životoch či okolnostiach ich cesty. Na záver si môžete overiť na veľkej stene posiatej menami, či človek z vášho lístka prežil, alebo ostal „stratený“.

Výstava je rozložená na ploche vyše 3500 m², prezrieť si môžete autentické artefakty, ktoré boli zachránené z vraku Titanicu. Ide napríklad o predmety z luxusných kabín, o osobné veci cestujúcich, ktoré sa našli po tragédii, a taktiež o mnohé predmety, ktoré ilustrujú život na lodi pred jej potopením.

Veľký záujem vzbudzujú aj repliky interiérov lode, chodby a kajuty prvej či tretej triedy. Na okamih nadobudnete pocit, akoby ste sa ocitli v srdci Titanicu a prechádzali sa po jeho priestoroch.

Dotknite sa ľadovca, nejde o maketu

K dispozícii sú aj interaktívne prvky, ktoré zážitok zintenzívnia. Dotknúť sa môžete chladného povrchu ľadovca, s ktorým sa Titanic stretol. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o maketu, no v skutočnosti ide o veľký ľad, ktorý pri nízkej teplote na výstave udržuje technológia. Vyfotografovať sa môžete aj na slávnom čele lode, na moment sa môžete cítiť ako Jack a Rose zo slávnej scény filmového hitu. Súčasťou je aj premietanie krátkeho, 5-minútového dokumentárneho filmu.

Pre deti je pripravená aj interaktívna „Dobrodružná cesta za pokladom oceánu“, ktorá im umožňuje objavovať históriu Titanicu zábavným a edukačným spôsobom. Dozvedia sa o námorníckych dobrodružstvách, o stavebnom procese a o príbehoch cestujúcich.

Zaujímavosťou je, že na palube Titanicu sa nachádzali aj Slováci. Michel Navrátil zo Serede cestoval so svojimi synmi do Ameriky, kde chcel začať nový život. Jeho „životná láska“, matka ich detí, podľahla niekomu inému, čo ho viedlo k tomu, aby ušiel aj so synmi. Celý príbeh si môžete prečítať na výstave alebo v tomto článku.

Praktické rady, na toto si dajte pozor

Všetko čo výstava ponúka, si môžete odfotografovať či nafilmovať, no len pre súkromné účely a bez použitia blesku. Na výstavu sa musíte síce dostaviť na konkrétne zakúpený čas – slot, každú celú hodinu (09:00, 10:00, 11:00 atď.), no môžete sa zdržať, ako dlho budete chcieť. Samozrejme, najneskôr do konca večerných zatváracích hodín.

Na prehliadku si však vyhraďte minimálne 1,5 hodiny času, toľko približne zabrala aj nám. Stihli sme si pozrieť všetky artefakty a prečítať aj väčšinu informácií. Tie si však môžete aj vypočuť, myslite na to však ešte pred vstupom, pri šatniach vám vydajú potrebné zariadenie. Samozrejmosťou sú neďaleké toalety, ktoré sa nachádzajú na každom poschodí nákupného centra.

Myslite na to, že na konci prehliadky sa nachádza ako menšia kaviareň, tak aj obchod so suvenírmi. Tam môžete, najmä pri návšteve s deťmi, minúť viac, ako by ste chceli. Ponuka je bohatá, nachádzajú sa tam tričká, tašky, „plyšové Titanicy“, magnetky, podpivníky, „Titanic kačičky“ a veľa ďalšieho.

Nás zo sortimentu najviac zaujali 2 unikátne veci. Prvou je hrubý výtlačok, v ktorom sa nachádza kompilácia tituliek novín, a síce, ako o katastrofe informovali v roku 1912.

Palivom, ktoré poháňalo Titanic, bolo uhlie. A vy si kúštik z neho môžete vziať domov. Ide o kúsok uhlia, ktoré sa podarilo získať z vraku Titanicu ešte v roku 1994, samozrejmosťou je certifikát pravosti. Ak vás zaujalo, budete však musieť siahnuť hlbšie do vrecka.

Svetová výstava o Titanicu je v bratislavskom nákupnom centre Sport Mall otvorená od 20. februára. S návštevou sa však nemusíte vôbec ponáhľať, otvorená bude denne až do 24. augusta. Môžete si ňou spestriť pracovný týždeň, alebo jeden z víkendových dní. Priblíži vám možno aj to, čo ste ešte o slávnej lodi doteraz netušili. Prehliadka je vhodná pre celú rodinu.