Stretnutie, na ktoré čaká celý svet: Dánski predstavitelia idú do Bieleho domu rokovať o Grónsku, NATO je v strehu

Nina Malovcová
TASR
Trumpove slová spustili lavínu.

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen v utorok oznámil, že spolu s jeho grónskou rezortnou kolegyňou Vivian Motzfeldtovou sa v stredu stretnú v Bielom dome s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Dôvodom, prečo sme požiadali o stretnutie, bolo presunúť celú diskusiu do zasadacej miestnosti, kde sa môžeme pozrieť jeden druhému do očí a prebrať tieto otázky,“ povedal Lokke po zasadnutí dánskeho parlamentu venovanom zahraničnej politike.

Dánsko otvára tému bezpečnosti v Arktíde aj na pôde NATO

Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen medzitým uviedol, že sa na budúci pondelok stretne s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Bruseli, aby spolu s Motzfeldtovou diskutovali o bezpečnosti v Arktíde. Rutte zároveň už v pondelok uviedol, že Aliancia pracuje na „ďalších krokoch“ na posilnenie bezpečnosti v Arktíde.

Diplomati v NATO tvrdia, že niektorí členovia Aliancie prišli s nápadom začať novú misiu v tejto oblasti, hoci zatiaľ nie sú na stole žiadne konkrétne návrhy. Grónsko, autonómne dánske územie s 57 000 obyvateľmi, je bohaté na nerastné suroviny a má dôležitý geostrategický význam.

Trump opäť vyvolal napätie vyhláseniami o Grónsku

Americký prezident Donald Trump vyhlasuje, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti. V nedeľu na palube prezidentského špeciálu zopakoval, že USA sa ostrova v Arktíde zmocnia „tak či onak“, pretože inak by to podľa neho spravili Rusko a Čína.

Foto: SITA/AP

V reakcii na toto tvrdenie Peking vyhlásil, že USA by nemali využívať iné krajiny ako zámienku na presadzovanie svojich vlastných záujmov v Grónsku. Čína zároveň uviedla, že jej aktivity v Arktíde sú v súlade s medzinárodným právom.

