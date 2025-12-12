Strážia ich vojaci aj policajti: Rakúsko predlžuje kontroly na hraniciach so Slovenskom do leta 2027

Lucia Mužlová
TASR
V budúcnosti budú viac využívané aj drony, vrtuľníky alebo termovízne kamery.

Rakúsko predĺži kontroly na hraniciach so susedným Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalších šesť mesiacov, teda do júna budúceho roka. Oznámil to v piatok rakúsky minister vnútra Gerhard Karner, informuje TASR podľa agentúry APA a stanice ORF.

Karner na tlačovej konferencii oznámil novú organizáciu správy hraníc, ktorá sa namiesto statických kontrol na priechodoch v budúcnosti zameria na pohraničné oblasti. Dôvodom sú klesajúce počty osôb zadržaných priamo na hraniciach.

Cieľom je lepšia ochrana hraníc

Kontroly sa prispôsobia novej situácii aj v prípade zmienených štyroch krajinách vrátane Slovenska. „Aj tu budeme v budúcnosti vykonávať menej kontrol na hranici, ale viac v pohraničnej oblasti,“ povedal Karner.

Foto: TASR

Cieľom reorganizácie je podľa ministra efektívnejšia a flexibilnejšia ochrana hraníc, tiež sa zníži počet vojakov, ktorí pomáhajú s jej strážením.

Rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová uviedla, že asistenčná operácia armády bude predĺžená, mala by však byť viac prispôsobená situácii. Podľa jej slov ide len o dočasné opatrenie a v budúcnosti môže byť potrebná v menšom rozsahu. Aktuálne je nasadených 510 vojakov v spolkovej krajine Burgenland.

Generálny riaditeľ pre verejnú bezpečnosť Franz Ruf vyzdvihol policajnú jednotku Puma, ktorá má na starosti ochranu hraníc. V budúcnosti budú podľa neho viac využívané aj drony, vrtuľníky alebo termovízne kamery. Poskytne to obraz o situácii v reálnom čase a výsledky analýzy budú potom základom pre boj proti nelegálnej migrácii.

