Strážia ich vojaci aj policajti: Rakúsko predlžuje kontroly na hraniciach so Slovenskom do leta 2027

Rakúsko predĺži kontroly na hraniciach so susedným Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalších šesť mesiacov, teda do júna budúceho roka. Oznámil to v piatok rakúsky minister vnútra Gerhard Karner, informuje TASR podľa agentúry APA a stanice ORF.
Karner na tlačovej konferencii oznámil novú organizáciu správy hraníc, ktorá sa namiesto statických kontrol na priechodoch v budúcnosti zameria na pohraničné oblasti. Dôvodom sú klesajúce počty osôb zadržaných priamo na hraniciach.
Cieľom je lepšia ochrana hraníc
Kontroly sa prispôsobia novej situácii aj v prípade zmienených štyroch krajinách vrátane Slovenska. „Aj tu budeme v budúcnosti vykonávať menej kontrol na hranici, ale viac v pohraničnej oblasti,“ povedal Karner.
Cieľom reorganizácie je podľa ministra efektívnejšia a flexibilnejšia ochrana hraníc, tiež sa zníži počet vojakov, ktorí pomáhajú s jej strážením.
Rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová uviedla, že asistenčná operácia armády bude predĺžená, mala by však byť viac prispôsobená situácii. Podľa jej slov ide len o dočasné opatrenie a v budúcnosti môže byť potrebná v menšom rozsahu. Aktuálne je nasadených 510 vojakov v spolkovej krajine Burgenland.
Generálny riaditeľ pre verejnú bezpečnosť Franz Ruf vyzdvihol policajnú jednotku Puma, ktorá má na starosti ochranu hraníc. V budúcnosti budú podľa neho viac využívané aj drony, vrtuľníky alebo termovízne kamery. Poskytne to obraz o situácii v reálnom čase a výsledky analýzy budú potom základom pre boj proti nelegálnej migrácii.
