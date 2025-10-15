Strata pre Národný park Poloniny: Skončila známa ochranárka, hovorí o neodbornej diskusii a útokoch

Ochranárka Zuzana Burdová odstúpila z Rady Národného parku Poloniny, nesúhlasí s jej smerovaním. Informovala o tom organizácia Aevis, ktorú Burdová v rade zastupovala. Rada podľa jej slov neplní účel, pre ktorý bola zriadená, lebo nepresadzuje zlepšenie ochrany prírody národného parku a je tak zbytočná.
Organizácia pripomenula, že Rada Národného parku Poloniny vznikla v roku 2022 a mala slúžiť ako poradný orgán pre Správu národného parku. Ekologička a environmentálna lektorka Burdová bola členkou rady od jej vzniku.
„Od Rady sa očakávalo, že bude poskytovať konštruktívne pripomienky a stanoviská k strategickým materiálom a pomáhať riešiť problémy a zároveň príležitosti v oblasti ochrany prírody, udržateľného cestovného ruchu a rozvoja regiónu. Jednou z jej hlavných úloh mala byť najmä pomoc pri príprave a presadzovaní dobrej zonácie národného parku v rámci jeho reformy,“ vysvetlila organizácia Aevis.
Neodborná diskusia a útoky
Burdová povedala, že jej cieľom bolo pomôcť národnému parku, jeho ochrane a tým aj rozvíjať región. Zasadnutia rady však boli podľa nej za posledné dva roky nekonštruktívne a zmätočné. „Presadzovali sa na nich skôr požiadavky na zmenšenie výmery národného parku a výrazné obmedzenia návrhu jeho pripravovanej zonácie. Chýbala na nich odborná diskusia a skĺzavalo to aj do osobných útokov na moju osobu a našu neziskovú organizáciu. Pôvodne dobrý zámer postupne stratil svoje opodstatnenie,” zhodnotila Burdová.
Riaditeľ Aevis Rastislav Mičaník dodal, že jedným z hlavných dôvodov vystúpenia z rady je aj nezvládnutá zonácia Polonín. Od tej sa očakávalo, že výrazne zlepší systém ochrany národného parku a že prinesie nové príležitosti pre rozvoj tohto územia.
„Správa Národného parku a rada ako jej poradný orgán nevyužili jedinečnú príležitosť na dlhoočakávanú zásadnú zmenu, ktorú by mala priniesť zonácia. Jej návrh bol niekoľkokrát Správou parku výrazne menený a výsledkom je neodborný, veľmi zlý nový návrh, ktorý neprešiel riadnym procesom pripomienkovania,“ dodal Mičaník s tým, že 80 percent národného parku by podľa návrhu nemalo byť dostatočne chránených. To je podľa organizácie Aevis neprijateľné.
Organizácia pripomenula, že proces zonácie Polonín začal v roku 2022, pričom dodnes výrazne mešká. Návrh zonácie je teraz na ministerstve životného prostredia a v najbližšom čase ho plánuje predložiť na medzirezortné pripomienkovanie. Aevis apeluje na to, aby ministerstvo ďalší proces zonácie zastavilo.
Podnetom sa obrátili aj na prokuratúru, ktorá by mala preveriť doterajší proces prípravy zonácie. Aktuálne je návrh zonácie na ministerstve životného prostredia, ktoré ho v najbližšom čase hodlá predložiť do procesu medzirezortného pripomienkovania. Organizácia Aevis apeluje, aby ministerstvo ďalší proces zonácie zastavilo. Zároveň pripomína, že sa obrátila podnetom na prokuratúru1, ktorá by mala preveriť doterajší proces jej prípravy.
Nahlásiť chybu v článku