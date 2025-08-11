Strašný nález policajtov: V nákupnej taške našli telo novorodenca, matku už obvinili z vraždy

Poľskej polícii sa cez víkend naskytol smutný pohľad. V obci Ułęż, neďaleko mesta Lublin, našla mŕtve telo novorodenca. Prokuratúra už obvinila jeho 31-ročnú matku z vraždy.
Informuje o tom poľský portál tvn24. Matka mala novorodenca údajne po pôrode vložiť do plátenej nákupnej tašky a nechať samého v starom chlieve, kde neskôr zomrel.
Vyšetrovatelia konanie označili ako úmyselné. Prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu a rovnako podala návrh na vzatie podozrivej do väzby.
