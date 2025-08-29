Strašné peklo: Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 23, medzi mŕtvymi sú aj štyri deti

Počet obetí rozsiahleho vzdušného útoku na Kyjev, ktorý Rusko podniklo v noci na štvrtok, stúpol na 23. Medzi mŕtvymi sú aj štyri deti. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to šéf vojenskej administratívy Kyjeva Tymur Tkačenko.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že pri ruskom útoku bolo zranených 63 ľudí. Tridsaťpäť z nich vrátane šiestich detí zostáva v mestských nemocniciach.
Obetí môže byť viac
Vojenská administratíva mesta oznámila, že poškodených bolo 225 obytných budov. Ukrajinský minister vnútra Ihor Klimenko konštatoval, že pod troskami stále môžu byť uväznení najmenej traja ľudia.
