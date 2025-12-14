Štedrý darček pre Putina: Anonym poslal na pomoc Ukrajine približne 4 milióny eur, ide o jednu z najvyšších súm

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Milióny na pomoc Ukrajine dorazili tesne pred sviatkami.

Iniciatíva Darček pre Putina dostala krátko pred sviatkami výnimočný predvianočný darček. Anonymný darca jej venoval 100 miliónov českých korún, čo je približne 4 milióny eur.

Informoval o tom Deník N na základe údajov čtk.

Na čo budú peniaze využité

Peniaze majú pomôcť Ukrajine v obrane aj v zázemí, pričom pôjdu na nákup dronov, trhavín či výcvikových lietadiel pre ukrajinskú armádu. Časť financií má byť využitá aj na zdravotnícke batohy, hasičského robota alebo stavebnú techniku a podporu českých organizácií, medzi nimi Team 4 Ukraine, Koridor UA a Skautský inštitút, ktorý prevádzkuje komunitné centrum Svetlo pre ukrajinské matky s deťmi.

