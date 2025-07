Štátny porovnávač cien pod paľbou kritiky: Nepomáha ľuďom, ale zahraničným reťazcom, tvrdia pekári

Zavedením cenovej kalkulačky na vybrané druhy potravín podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov štát financuje reklamu zahraničných reťazcov a nebráni predražovaniu potravín. V kalkulačke podľa zväzu absentuje informácia o obchodnej prirážke, ktorú si reťazce prihadzujú k nákupnej cene a predražujú ňou cenu pre spotrebiteľa.

„Cenová kalkulačka je čistou reklamnou plochou takmer výhradne pre zahraničné obchodné reťazce, platenou z peňazí daňových poplatníkov. Ministerstvo financií SR nemá byť reklamnou agentúrou. Ak chce spotrebiteľom pomôcť, má pomáhať zlepšovať informované rozhodnutia spotrebiteľov, nie lákať ich výhradne na cenu. V cenovej kalkulačke sa nedozviete výšku obchodnej prirážky, ktorú obchodné reťazce použili pri tvorbe pultovej ceny,“ uviedol predseda predstavenstva zväzu Milan Lapšanský.

Podiel domácich potravín klesá už tretí rok po sebe

Podľa zväzu Slovensko čoraz viac stráca potravinovú sebestačnosť a podiel domácich potravín na pultoch klesá už tretí rok po sebe, aktuálne sa blíži k hranici 40 %. „Ak štát tento negatívny trend nezastaví, onedlho nebudú na pultoch ani dve z piatich potravín slovenské,“ upozorňuje zväz.

Aj Únia potravinárov Slovenska a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odmietli aktuálne nastavený systém cenovej kalkulačky.

Štyri z piatich potravín nakúpia Slováci v zahraničných sieťach, pričom až 26 % disponibilných príjmov slovenskí spotrebitelia minú na potraviny. V oblasti pekárskych výrobkov len za prvý štvrťrok dovozy chleba a pečiva reťazcami stúpli o 7 %. V roku 2024 zahraničné obchodné reťazce doviezli až 5 500 kamiónov chleba a pečiva z Nemecka a Belgicka.

Ceny sú neprimerane vysoké, tvrdí zväz

„Slovák v niektorých prípadoch zaplatí reťazcu za základnú potravinu aj 8-krát vyššiu obchodnú prirážku ako obyvateľ západnej Európy. Nepovažujeme za normálne, aby napríklad slovenský pekár predával reťazcu pekársky výrobok za 0,99 eura a slovenský spotrebiteľ si ho z pultu kupoval za 4,19 eura. Kupuje potravinu predraženú o šialených 250 %. V západnej Európe sú pritom štandardné obchodné prirážky reťazcov na úrovni do 40 %,“ zdôraznil Lapšanský.

Zväz žiada Ministerstvo financií SR, aby podniklo reálne kroky na plošné zníženie cien potravín a obmedzenie neúmerných prirážok reťazcov. „Má k dispozícii zákon o cenách, ktorým vie takémuto ochudobňovaniu Slovákov zabrániť. To, že sa to dá vidno v stále väčšom počte krajín EÚ. Stačí sa pozrieť do Francúzska, Grécka, Rumunska či Chorvátska,“ dodal Lapšanský.