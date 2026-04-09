Štát spustil nový portál: Desaťtisíce ľudí vybavia celý proces online, sľubuje menej byrokracie

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) vo štvrtok spustila Portál nájomného bývania, prostredníctvom ktorého záujemcovia o nájomné bývanie vybavia celý proces elektronicky. Portál slúži ako hlavná komunikačná platforma medzi záujemcami a agentúrou a umožňuje registráciu, nahrávanie dokumentov aj interaktívne sledovanie stavu jeho potvrdeného záväzného záujmu.
Ako agentúra informovala, zavedením systému reaguje na potrebu modernizácie verejných služieb a zlepšovania dostupnosti nájomného bývania.
Portál má zjednodušiť celý proces
„Naším cieľom je sprístupniť nájomné bývanie čo najširšiemu okruhu ľudí a zároveň im celý proces maximálne uľahčiť. Nový portál prináša jednoduché, prehľadné a plne digitálne riešenie, ktoré odbúrava zbytočnú byrokraciu a šetrí čas záujemcov. Vnímame ho ako dôležitý krok k tomu, aby bolo štátom podporované nájomné bývanie dostupnejšie, modernejšie a bližšie k potrebám ľudí,“ uviedla generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.
Záujemcovia vybavia všetko online
Portál zahŕňa privátnu zónu pre záujemcov, elektronické formuláre, notifikačný systém či administrátorské rozhranie pre zamestnancov AŠPNB. Záujemcom o štátom podporované nájomné bývanie umožňuje sledovať stav procesu, prijímať notifikácie, registrovať záväzný záujem o izbovosť v konkrétnom projekte, bezpečne nahrávať dokumenty či komunikovať s agentúrou.
Riešenie zároveň umožňuje integrácie s existujúcimi systémami verejnej správy a spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu osobných údajov. Navrhnuté je tak, aby bolo v budúcnosti rozšíriteľné o ďalšie služby a funkcionality. Pre záujemcov o nájomné bývanie je zároveň k dispozícii inštruktážne video, ktoré im krok po kroku priblíži postup, ako si vytvoriť používateľský účet a prihlásiť sa na Portál nájomného bývania.
