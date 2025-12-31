Štát pripravil pre PN veľké zmeny a oplatilo sa. Vraj sa ušetrilo vyše 100 miliónov eur, tvrdí Tomáš

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Martin Cucík
Erik Tomáš ohlásil, že falošné PN nás stáli milióny eur.

Zmeny, ktoré umožnili posudkovým lekárom rušiť falošné potvrdenia o pracovnej neschopnosti (PN), priniesli už v prvom roku úsporu od 100 do 150 miliónov eur. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) na utorkovej tlačovej konferencii.

Konečné čísla sa podľa neho ešte budú spresňovať a zahŕňať aj ďalšie sekundárne efekty vrátane úspor na odvodoch.

Ukázalo sa, že máme obrovské množstvo falošných PN. Tie čísla sú neodškriepiteľné,“ povedal minister. Poukázal pritom na rozdiely v priemernej dĺžke PN v porovnaní s Českou republikou, kde je približne 30 dní, kým na Slovensku dosahovala 44 dní.

Lekári vraj rušia falošné PN

Minister zdôraznil, že cieľom opatrení nebolo len skrátenie priemernej dĺžky PN na 42 až 43 dní, ale najmä výrazný pokles ich počtu. „Mesačne výrazne klesol počet PN, pretože posudkoví lekári v Sociálnej poisťovni rušia falošné PN,“ uviedol.

Zároveň upozornil na výrazné regionálne rozdiely. „V okrese Rožňava je priemerná dĺžka PN 28 dní, zatiaľ čo v okrese Kežmarok je to viac ako 60 dní,“ povedal. Podľa ministra tieto rozdiely poukazujú na dlhodobé špekulovanie s PN v niektorých regiónoch. „Len to poukazuje na to, že sa tu celé roky špekulovalo s PN a peniaze išli ľuďom, ktorým ísť nemali,“ dodal.

