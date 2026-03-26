Štát predáva zaujímavé domy aj terénne auto: Vaše môžu byť za extrémne výhodné ceny

Doba nie je jednoduchá. Štát konsoliduje verejné financie, ceny rastú a ľudia čoraz častejšie hľadajú spôsoby, ako ušetriť alebo výhodne nakúpiť. Práve v takomto období sa do popredia dostáva aj menej tradičná možnosť, majetok, ktorého sa zbavuje samotný štát.
Vyplýva to z aktuálnych ponúk v Registri ponúkaného majetku štátu, kde sa objavujú nehnuteľnosti aj technika, ktoré už štát nevyužíva. Predávajú sa formou súťaží a aukcií a rozhoduje najvyššia ponuka, pričom cieľ je jasný, získať späť aspoň časť peňazí a zároveň sa zbaviť majetku, ktorý by inak len zapadal prachom.
Dom zlacnel o desaťtisíce, predáva sa bez úprav
Jednou z najvýraznejších ponúk je rodinný dom v Dolných Salibách. Nehnuteľnosť sa predáva už opakovane, čo sa výrazne podpísalo na jej cene. Kým pôvodne sa predával za približne 143 000 €, aktuálne ho štát ponúka za 100 100 €.
Ide teda o pokles o viac než 40-tisíc eur, čo môže byť pre mnohých záujemcov lákavé. Treba však rátať s tým, že dom sa predáva v stave, v akom sa nachádza. Nový majiteľ si musí zabezpečiť všetko sám, od vypratania až po prípadnú rekonštrukciu.
Na predaj je aj budova, ktorá si pýta investície
V ponuke sa nachádza aj budova v katastri obce Čejkov. Ide o ďalší príklad nehnuteľnosti, ktorú štát dlhodobo nevyužíva a snaží sa jej zbaviť. Aj v tomto prípade platí, že cena môže byť zaujímavá, no nový majiteľ musí počítať s investíciami. Práve technický stav býva dôvodom, prečo sa takéto objekty predávajú lacnejšie a častokrát aj opakovane.
Staré auto skončilo na odpis, štát ho aj tak predáva
Zaujímavou položkou je aj staršie vozidlo Nissan Navara z roku 2007. Auto je podľa dostupných informácií nepojazdné a v zlom technickom stave. Má výraznú koróziu aj poškodenia a jeho oprava by sa pravdepodobne neoplatila.
Napriek tomu ho štát ponúka na predaj za približne 1 127 €. Kupujúci ho tak môže využiť skôr na náhradné diely alebo ďalšie spracovanie, pričom aj tu rozhoduje najvyššia ponuka.
Príležitosť aj riziko v jednom
Predaj takéhoto majetku je pre štát spôsob, ako získať financie a zároveň sa zbaviť záťaže v čase, keď musí šetriť. Pre ľudí to môže byť príležitosť dostať sa k nehnuteľnosti alebo technike lacnejšie než na bežnom trhu. Zároveň však platí, že lacnejšia kúpa často znamená aj ďalšie náklady. Pri podobných ponukách preto rozhoduje najmä to, či sa investícia v konečnom dôsledku skutočne oplatí.
