Štát predáva zaujímavé domy aj terénne auto: Vaše môžu byť za extrémne výhodné ceny

Foto: Register ponúkaného majetku štátu

Nina Malovcová
V ponuke sa ocitol rodinný dom, väčšia budova aj Nissan za extrémne nízku cenu.

Doba nie je jednoduchá. Štát konsoliduje verejné financie, ceny rastú a ľudia čoraz častejšie hľadajú spôsoby, ako ušetriť alebo výhodne nakúpiť. Práve v takomto období sa do popredia dostáva aj menej tradičná možnosť, majetok, ktorého sa zbavuje samotný štát.

Vyplýva to z aktuálnych ponúk v Registri ponúkaného majetku štátu, kde sa objavujú nehnuteľnosti aj technika, ktoré už štát nevyužíva. Predávajú sa formou súťaží a aukcií a rozhoduje najvyššia ponuka, pričom cieľ je jasný, získať späť aspoň časť peňazí a zároveň sa zbaviť majetku, ktorý by inak len zapadal prachom.

Dom zlacnel o desaťtisíce, predáva sa bez úprav

Jednou z najvýraznejších ponúk je rodinný dom v Dolných Salibách. Nehnuteľnosť sa predáva už opakovane, čo sa výrazne podpísalo na jej cene. Kým pôvodne sa predával za približne 143 000 €, aktuálne ho štát ponúka za 100 100 €.

Foto: Register ponúkaného majetku štátu

Ide teda o pokles o viac než 40-tisíc eur, čo môže byť pre mnohých záujemcov lákavé. Treba však rátať s tým, že dom sa predáva v stave, v akom sa nachádza. Nový majiteľ si musí zabezpečiť všetko sám, od vypratania až po prípadnú rekonštrukciu.

Na predaj je aj budova, ktorá si pýta investície

V ponuke sa nachádza aj budova v katastri obce Čejkov. Ide o ďalší príklad nehnuteľnosti, ktorú štát dlhodobo nevyužíva a snaží sa jej zbaviť. Aj v tomto prípade platí, že cena môže byť zaujímavá, no nový majiteľ musí počítať s investíciami. Práve technický stav býva dôvodom, prečo sa takéto objekty predávajú lacnejšie a častokrát aj opakovane.

Foto: Register ponúkaného majetku štátu

Staré auto skončilo na odpis, štát ho aj tak predáva

Zaujímavou položkou je aj staršie vozidlo Nissan Navara z roku 2007. Auto je podľa dostupných informácií nepojazdné a v zlom technickom stave. Má výraznú koróziu aj poškodenia a jeho oprava by sa pravdepodobne neoplatila.

Napriek tomu ho štát ponúka na predaj za približne 1 127 €. Kupujúci ho tak môže využiť skôr na náhradné diely alebo ďalšie spracovanie, pričom aj tu rozhoduje najvyššia ponuka.

Foto: Register ponúkaného majetku štátu

Príležitosť aj riziko v jednom

Predaj takéhoto majetku je pre štát spôsob, ako získať financie a zároveň sa zbaviť záťaže v čase, keď musí šetriť. Pre ľudí to môže byť príležitosť dostať sa k nehnuteľnosti alebo technike lacnejšie než na bežnom trhu. Zároveň však platí, že lacnejšia kúpa často znamená aj ďalšie náklady. Pri podobných ponukách preto rozhoduje najmä to, či sa investícia v konečnom dôsledku skutočne oplatí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac