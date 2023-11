Štát predáva ďalšie vozidlo: Táto 7-ročná Škoda Superb môže byť vaša už za 6 500 eur, no má zopár nedostatkov

V ponuke hnuteľného majetku štátu sa objavilo ďalšie auto na predaj, ktoré ešte môže byť pre niekoho užitočné. Predáva sa za lákavú sumu, no aby vám slúžilo bez problémov, bude potrebných pár investícií.

Na webstránke Ministerstva financií pribudlo v rámci hnuteľného majetku na predaj auto zn. Škoda Superb. Vpred ho ženie silnejší motor 2.0 TDI, ktorého výkon je až 190 koní, zároveň ide o verziu 4×4. Od roku 2016 slúžilo Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, teraz nastal čas na jeho predaj.

Toto bude treba vymeniť

Škoda Superb od rezortu práce má najazdených 306 224 km, čo pri motore na naftový pohon nemusí byť problém. Pri kúpe však treba dobre zvážiť, koľko financií do auta ešte bude potrebné investovať. Ako rezort na webe uvádza, vozidlo má zopár chýb, nutná je výmena mechatroniky a spojkovej sady v prevodovke, ďalej dvojhmotného zotvarčníka a chladiča spätného vedenia. Ďalšia prevádzka škodovky sa nezaobíde ani bez výmeny olejov.

Auto by však podľa všetkého malo byť pojazdné, technickú a emisnú kontrolu je nutné absolvovať najneskôr do 10. mája 2024. Do dražby ide s cenou, ktorá začína na sume 6 482 eur. Záujem je nutné prejaviť do 30. novembra 2023.