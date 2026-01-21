Štát obhajuje doručovanie energopoukážok a vysvetľuje pochybnosti. Pri plyne či elektrine poukážky neprídu

Rezort zdôraznil, že v prípade pochybností sa má rozhodovať tak, aby domácnosť o pomoc neprišla.

Ministerstvo hospodárstva SR uviedlo, že postup pri doručovaní energopoukážok v systéme adresnej energopomoci je v súlade s platnou legislatívou a pri pochybnostiach sa postupuje v prospech poskytnutia pomoci.

Rezort zdôraznil, že doručovanie energopoukážok vychádza z nariadenia vlády, ktoré upravuje aj rôzne spôsoby doručovania a stanovuje princíp, že v prípade pochybností sa má rozhodovať tak, aby domácnosť o pomoc neprišla.

Tento princíp ministerstvo podľa vlastných slov uplatnilo najmä v prípadoch, keď štátne registre neumožňujú jednoznačne priradiť obyvateľov ku konkrétnym bytom, napríklad, keď majú viacerí ľudia trvalý pobyt na rovnakej adrese, no v registri osôb nemajú uvedené číslo bytu.

Nejde o chybu, ale o dôsledok neúplných údajov v evidenciách

Ministerstvo zároveň uviedlo, že nejde o chybu systému, ale o dôsledok neúplných údajov v evidenciách. Jedným z postupov v takýchto situáciách je doručenie energopoukážky prostredníctvom vlastníka nehnuteľnosti, aby domácnosť o pomoc neprišla. Spolu s poukážkou sa podľa rezortu doručuje aj výzva na doplnenie a spresnenie údajov tak, aby bolo možné v budúcnosti domácnosti jednoznačne priraďovať k bytom.

Rezort doplnil, že v spolupráci s ohlasovňami pobytu priebežne čistí dáta a každý mesiac dopĺňa chýbajúce čísla bytov, čo má zlepšiť presnosť doručovania energopomoci. Po ukončení tohto procesu má podľa ministerstva platiť, že energopoukážka nebude doručovaná na prázdny byt bez oprávneného nároku.

Otázky a odpovede k energopomoci sa pravidelne aktualizujú

Energetika Slovensko upozornila, že v prípade elektriny a zemného plynu sa adresná energopomoc neposkytuje formou energopoukážky, ale cez kompenzovanú cenu priamo na faktúre od dodávateľa. Energopoukážka sa týka tepla dodávaného prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla.

Energopomoc pri elektrine a plyne bude zohľadnená v novom rozpise zálohových platieb a následne uvedená vo vyúčtovacej faktúre. „Preto nie je potrebné navštevovať naše centrá či kontaktovať zákaznícke linky a dopytovať sa na zasielanie energopoukážok,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Katarína Šulíková.

Hovorkyňa zároveň doplnila, že pre zákazníkov pripravila firma súbor najčastejších otázok a odpovedí k energopomoci, ktoré sú pravidelne aktualizované na webových stránkach ZSE a VSE. Zároveň odporúča registráciu v online účte ZSE, respektíve v službe Moje VSE, kde majú zákazníci okamžitý prístup k informáciám o platbách, faktúrach, spotrebe aj energopomoci.

