Grónska vláda vyzvala občanov, aby si vytvorili zásoby potravín na 5 dní: Pripravte si zbrane a rybárske vybavenie

Klaudia Oselská
TASR
„Buďte pripravení na krízu – buďte sebestační na päť dní.“

Grónska vláda predstavila príručku, ktorá ponúka obyvateľom odporúčania v prípade, že na tomto dánskom autonómnom území dôjde ku „kríze“. Reagovala tak na opakované hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce nad Grónskom prevziať kontrolu. Odporúčania zahŕňajú napríklad vytvorenie zásob potravín a vody a vybavenie sa loveckými zbraňami a strelivom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie France 24.

Podľa grónskeho ministra pre rybné hospodárstvo a sebestačnosť Petra Borga je tento dokument „poistkou“. „Neočakávame, že ho budeme musieť použiť,“ zdôraznil Borg.

Buďte sebestační na 5 dní

Práca na príručke s názvom „Buďte pripravení na krízu – buďte sebestační na päť dní“ podľa vlády začala ešte minulý rok „na pozadí výpadkov elektrickej energie“.

Niektoré z pokynov odporúčajú vytvoriť si zásoby potravín na päť dní, zabezpečiť si tri litre vody na osobu na deň, pripraviť si toaletný papier a zbaliť si rádio na batérie, zbrane, strelivo a rybárske vybavenie.

Foto: TASR/AP

Od svojho návratu k moci minulý rok Trump opakovane hovoril, že chce získať kontrolu nad Grónskom, ktoré má veľké nerastné bohatstvo a strategickú polohu. Šéf Bieleho domu tvrdí, že Dánsko nie je schopné primerane zaistiť bezpečnosť svojho autonómneho územia a v jeho okolí, kde sa podľa neho angažuje Čína a Rusko.

Dánsko a jeho európski spojenci Trumpove kroky odmietajú, zatiaľ čo grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen zdôraznil, že Grónsko sa k USA nechce pripojiť.

Trump v stredu vo švajčiarskom Davose vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre tiež vyhlásil, že „nepoužije silu“ na získanie ostrova, zároveň však vyzval na „okamžité rokovania“ o jeho získaní.

Podľa prieskumu z januára 2025 je však až 85 % Grónčanov proti pripojeniu ostrova k Spojeným štátom, pričom len 6 % je za, píše AFP.

