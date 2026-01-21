Grónska vláda vyzvala občanov, aby si vytvorili zásoby potravín na 5 dní: Pripravte si zbrane a rybárske vybavenie

Grónska vláda predstavila príručku, ktorá ponúka obyvateľom odporúčania v prípade, že na tomto dánskom autonómnom území dôjde ku „kríze“. Reagovala tak na opakované hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce nad Grónskom prevziať kontrolu. Odporúčania zahŕňajú napríklad vytvorenie zásob potravín a vody a vybavenie sa loveckými zbraňami a strelivom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie France 24.
Podľa grónskeho ministra pre rybné hospodárstvo a sebestačnosť Petra Borga je tento dokument „poistkou“. „Neočakávame, že ho budeme musieť použiť,“ zdôraznil Borg.
Buďte sebestační na 5 dní
Práca na príručke s názvom „Buďte pripravení na krízu – buďte sebestační na päť dní“ podľa vlády začala ešte minulý rok „na pozadí výpadkov elektrickej energie“.
Niektoré z pokynov odporúčajú vytvoriť si zásoby potravín na päť dní, zabezpečiť si tri litre vody na osobu na deň, pripraviť si toaletný papier a zbaliť si rádio na batérie, zbrane, strelivo a rybárske vybavenie.
Od svojho návratu k moci minulý rok Trump opakovane hovoril, že chce získať kontrolu nad Grónskom, ktoré má veľké nerastné bohatstvo a strategickú polohu. Šéf Bieleho domu tvrdí, že Dánsko nie je schopné primerane zaistiť bezpečnosť svojho autonómneho územia a v jeho okolí, kde sa podľa neho angažuje Čína a Rusko.
Dánsko a jeho európski spojenci Trumpove kroky odmietajú, zatiaľ čo grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen zdôraznil, že Grónsko sa k USA nechce pripojiť.
Trump v stredu vo švajčiarskom Davose vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre tiež vyhlásil, že „nepoužije silu“ na získanie ostrova, zároveň však vyzval na „okamžité rokovania“ o jeho získaní.
Podľa prieskumu z januára 2025 je však až 85 % Grónčanov proti pripojeniu ostrova k Spojeným štátom, pričom len 6 % je za, píše AFP.
Nahlásiť chybu v článku