Startitup prišiel o Instagram s viac ako 500-tisíc sledovateľmi: Redakcia zakladá nový účet

Obľúbený spravodajský portál Startitup prišiel o svoj oficiálny účet na sociálnej sieti Instagram, ktorý sledovalo viac ako pol milióna používateľov. Profil bol z platformy odstránený bez predchádzajúceho upozornenia. Redakcia na situáciu reagovala založením nového účtu, prostredníctvom ktorého chce pokračovať v komunikácii so svojím publikom.
Instagramový profil Startitupu patril dlhodobo medzi hlavné distribučné kanály obsahu. Redakcia prostredníctvom neho denne oslovovala čitateľov správami z domova, zo zahraničia, z biznisu, zo startupovej scény či z technológií. Strata účtu tak predstavuje výrazný zásah do fungovania média na sociálnych sieťach.
„Stratili sme profil, nie komunitu,“ uviedla redakcia Startitupu. Jej cieľom je podľa vlastných slov čo najrýchlejšie obnoviť kontakt so sledovateľmi a pokračovať v publikovaní obsahu bez obmedzení. Zároveň zdôraznila, že webová stránka portálu funguje naďalej v plnom rozsahu a produkcia článkov nebola prerušená.
Dôvody vymazania nie sú známe
Presné okolnosti, za ktorých bol účet odstránený, zatiaľ nie sú známe. Podobné situácie nie sú na sociálnych sieťach výnimočné. Automatizované moderovanie obsahu či náhle zmeny v pravidlách môžu viesť k obmedzeniu alebo k úplnému zrušeniu účtov, pričom médiá majú len obmedzené možnosti, ako sa proti takémuto kroku brániť.
Sociálne siete ako kľúčový kanál pre médiá
Sociálne siete dnes zohrávajú pre online médiá zásadnú úlohu. Nejde len o komunikačný nástroj, ale aj o významný zdroj návštevnosti a budovania značky. Pre veľkú časť publika predstavujú primárny vstupný bod k spravodajstvu – čitatelia sa k obsahu často dostávajú cez príspevky, príbehy či odporúčania v aplikáciách, nie priamo cez domovskú stránku média.
Pre redakcie majú profily na sociálnych platformách viacero funkcií. Okrem zvyšovania čítanosti umožňujú budovať komunitu, lojalitu publika a získavať okamžitú spätnú väzbu. Zároveň však znamenajú aj závislosť od algoritmov a pravidiel platforiem, ktoré sa môžu meniť bez ohľadu na potreby médií.
Návrat k pôvodnému dosahu môže trvať mesiace
Startitup upozorňuje, že nový účet musí prejsť procesom opätovného budovania dôvery a viditeľnosti. Algoritmy sociálnych sietí spravidla zvýhodňujú etablované profily s dlhodobou históriou interakcií, čo môže návrat k pôvodným číslam sledovanosti výrazne spomaliť.
Obnovenie dosahu tak nemusí byť otázkou dní, ale skôr mesiacov. Výpadok môže mať vplyv nielen na čítanosť obsahu, ale aj na spolupráce s obchodnými partnermi a inzerentmi, pre ktorých je dosah na sociálnych sieťach dôležitým ukazovateľom.
