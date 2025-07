Starali sa o neho psy: Malý chlapec nevie rozprávať, namiesto toho len šteká. Matka ho nechala napospas osudu

Iba osemročný chlapec vyrastal v izolácii – v špinavej chatrči na severe Thajska. Nedostal šancu na detstvo, vzdelanie ani lásku. Jeho vlastná rodina, závislá od drog, ho ponechala napospas osudu.

Na prípad narazil riaditeľ miestnej školy v thajskej provincii Uttaradit. Ako informoval The Sun, spojil sa s aktivistkou za práva detí, Paveenou Hongsakulovou, a požiadal ju o prešetrenie.

Podnet si vyžiadal spoločnú operáciu policajtov z Lap Lae a úradníkov ministerstva školstva, ktorá sa uskutočnila 30. júna. To, čo odhalili, bolo mimoriadne znepokojujúce.

„Matka dostávala finančnú podporu od štátu, aby chlapcovi zo sociálne slabého prostredia zabezpečila adekvátne vzdelanie,“ uviedla Hongsakulová. „Chodiť do školy mu však nedovolila. Peniaze dostala a následne ho jednoducho nechala doma.“

Chlapec vyrastal s matkou a 23-ročným bratom. Obaja boli závislí od drog a chlapca tak vychovávala svorka šiestich psov. Keď ho úrady objavili, nevedel hovoriť a na okolie reagoval iba štekaním. Dorozumieval sa výhradne týmto spôsobom a napodobňoval aj zvieracie správanie.

🚨 Heartbreaking in Thailand.

An 8-year-old boy, raised with 6 dogs and unable to speak—only bark—was rescued from severe neglect. His mother and brother tested positive for drugs. He’s now in protective care.#ChildNeglect #ThailandNews #SocialWelfare #DogBoy #HumanRights #SCMP pic.twitter.com/lYCb1vlNgp

