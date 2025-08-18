Stalo sa, čo si želal: Muž sa policajtov spýtal, či ho dajú do basy. Keď mu povedali nie, jedného udrel a nakoniec tam skončil

Muž, ktorý minulú stredu (13. 8.) napadol pred hlavnou železničnou stanicou v Bratislave policajta, čelí obvineniu. Po 22.00 h pristúpil 40-ročný muž k policajnej hliadke a opýtal sa, či ho môžu „dať do basy“. Po zápornej odpovedi policajta napadol päsťou. Útokom mu spôsobil krvácanie z nosa a úst.
Muž je aktuálne stíhaný väzobne. TASR o tom v pondelok informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Agresívny muž podľa hovorcu kládol aktívny odpor a policajti voči nemu použili donucovacie prostriedky.
Policajti potvrdili prítomnosť alkoholu
„Muža následne eskortovali na policajné oddelenie, kde vykonanou dychovou skúškou preukázali prítomnosť alkoholu v jeho dychu. Po vykonaní potrebných úkonov muža umiestnili do cely policajného zaistenia,“ uviedol Szeiff. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Nahlásiť chybu v článku