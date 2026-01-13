Stačila jedna fotka a mama vedela: Detail na zábere dcérky odhalil vážnu chorobu, ktorú lekári najskôr prehliadli

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Odfotila dcérku pri milom momente a omylom sa jej na foťáku zapol blesk.

Život jednej mamy sa obrátil naruby, keď si všimla niečo nezvyčajné na fotografii svojej malej dcéry, čo viedlo k srdcervúcemu zisteniu, že má rakovinu. Pôvodne pritom len chcela zachytiť milý moment medzi jej deťmi, no spustila tým kolotoč vyšetrení a liečby, vďaka ktorej sa podarilo jej dcérku zachrániť.

Keď waleská mama Bronte Richard pozorovala svoje deti, ako sa spolu hrajú vo vani, všimla si niečo neobvyklé, píše portál Mirror. Mamička náhodne urobila fotografiu s bleskom a zbadala, že oči jej osemmesačnej dcéry Raye sú zvláštne. Jedno z nich malo totiž v sebe nezvyčajné biele svetlo. To, čo však spočiatku považovala za problém s osvetlením, sa čoskoro stalo desivým príznakom vzácnej detskej rakoviny.

Foto: Profimedia

Všimla si čudný biely záblesk

32-ročná žena z Llanhillethu vo Walese povedala, že si prvýkrát všimla, že niečo nie je v poriadku, keď Raye sedela vo svojej vysokej stoličke, ale predpokladala, že ide len o odraz svetla z kuchyne v jej očiach. O niekoľko týždňov neskôr sa tento znepokojujúci príznak objavil znova. Keď sa Raye kúpala so svojím deväťročným bratom Dawsonom, Bronte ich odfotila a nečakane sa spustil blesk. Keď sa pozrela na fotografiu, Rayeino pravé oko žiarilo bielou farbou, zatiaľ čo druhé oko a Dawsonovo oko vykazovali bežný efekt červených očí.

19. decembra 2024 Bronte začala skúmať príznaky, ktoré pozorovala, a bola čoraz viac znepokojená, pretože všetko nasvedčovalo rakovine oka. Jej všeobecný lekár ju ubezpečil, že sa nemá čoho obávať, ale Bronte bola stále znepokojená a vzala Raye k miestnemu optikovi.

Foto: Profimedia

Následne opísala, ako prebiehali prvotné vyšetrenia: „Vysvetlila som svoje obavy a Raye bola vyšetrená do hodiny. Keď jej zasvietili do pravého oka, nezareagovala, ale keď jej zasvietili do ľavého oka, zareagovala. Povedali, že ju pošlú na pohotovosť do očnej kliniky, ale keďže bolo blízko Vianoc, vyšetria ju až po Vianociach.“

Napriek snahe urobiť sviatky výnimočnými, Bronte priznala, že bola plná strachu. 2. januára 2025 bola Raye vyšetrená v nemocnici Royal Gwent Hospital, kde očný špecialista spočiatku povedal Bronte, že sa nemá čoho obávať, a usúdil, že Raye má natiahnutú sietnicu. Len o pár dní neskôr, po podrobnejšom vyšetrení, dostala rodina zdrvujúcu správu po návšteve vedúceho očného lekára v nemocnici Royal Gwent.

Nádor jej zakrýval celé pravé oko

Znepokojená mama povedala: „Keď mi lekár povedal, že Raye má rakovinu, bola som v šoku. Pripravila som sa na to, že bude v poriadku, keď mi povedali, že je v poriadku. Hneď som si pomyslela, že zomrie, keďže lekár povedal, že nádor je taký veľký, že zakrýva celé jej pravé oko. Myslela som si, že Raye bude musieť podstúpiť operáciu odstránenia oka. Proste som nevedela, prečo sa to všetko deje.“

Lekár jej povedal: „Je mi to veľmi ľúto, Raye má retinoblastóm, jej nádory vyzerajú agresívne.“ Mamička po tejto správe padla k zemi a priznala, že sa jej svet obrátil hore nohami, obzvlášť potom, ako ju pred niekoľkými týždňami lekári upokojovali, že nepôjde o nič vážne.

Foto: Profimedia

Raye bola prevezená do Birmingham Women’s and Children’s Hospital, kde lekári potvrdili, že má bilaterálny retinoblastóm, rakovinu v oboch očiach. Dieťa podstúpilo šesťmesačnú chemoterapiu na zmenšenie nádorov, po ktorej nasledovala laserová terapia na udržanie choroby pod kontrolou.

Liečba bola úspešná

Bronte pokračovala: „Chemoterapia bola zatiaľ najlepšou voľbou spolu s laserovou terapiou. Raye podstupovala chemoterapiu každý mesiac a hneď po jej podaní bola hospitalizovaná s horúčkou. Mala mnoho infekcií katétra, opravy katétra a dva nové katétre. Poslednú chemoterapiu podstúpila v júni 2025.“

Hoci Rayine nádory nie je možné odstrániť, odborníci tvrdia, že rakovina je teraz úspešne liečená a Raye sa darí oveľa lepšie, ako si pôvodne mysleli a obávali sa.

Mamička vysvetlila: „Raye sa teraz darí úžasne. Na chemoterapiu reagovala veľmi dobre. Nádory sú takmer neaktívne, ale liečia sa laserovou terapiou. Bolo to veľmi dlhých šesť mesiacov chemoterapie, počas ktorých som takmer nebola doma a musela som sa starať o obidve deti. Raye zvláda život s jedným fungujúcim okom a je to vidieť, pretože dosahuje všetky svoje míľniky.“

