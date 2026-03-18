Srdcervúce zbohom po 17 rokoch: Soňa Skoncová prišla o milovanú Lolku, ktorá s ňou toho veľa prežila

Strata milovaného domáceho miláčika patrí medzi najväčšie bolesti. Keď odíde, zanechá po sebe prázdno, ktoré sa len ťažko zapĺňa.
Na Instagrame sa so smutnou správou podelila modelka Soňa Skoncová, ktorá prišla o svojho milovaného psíka. V emotívnom príspevku opísala silné puto, ktoré ju s Lolkou spájalo viac než 17 rokov, a naznačila, aké výnimočné miesto mala v jej živote.
Bola veľkou láskou a vernou spoločníčkou
„Ako sa mám rozlúčiť s tebou po 17,5 rokoch, Lolka,“ napísala Soňa v úvode emotívneho odkazu, ktorým opísala, aké náročné je prijať odchod niekoho tak blízkeho. „Odišla si a so sebou si si vzala kus môjho srdca,“ dodala, čím vyjadrila hĺbku svojho smútku.
Vo svojich spomienkach sa vracia k tomu, aké výnimočné miesto mala Lolka v jej živote. „Nebola si len psík… bola si rodina. Bola si domov,“ napísala a naznačila, že pre ňu znamenala omnoho viac než len domáce zviera. „Bola si moja prvá láska. Naučila si ma, čo znamená bezpodmienečne milovať,“ dodala a pripomenula, čo všetko ju jej štvornohý spoločník naučil.
Lolka bola súčasťou všetkých dôležitých momentov jej života. „Prežili sme spolu celý život. Bola si pri všetkom – pri mojich začiatkoch, pádoch, radostiach aj smútkoch,“ napísala a opísala tak spoločné roky plné zážitkov. Neboli spolu len doma, ale trávili spolu čas aj na cestách a pri rôznych zážitkoch. „Precestovali sme spolu svet. Brávala som ťa všade, aj tam, kam sa nemalo… lebo bez teba to nikdy nebolo ono,“ priblížila, ako veľmi ju Lolka sprevádzala každým dňom.
Silnú stopu zanechala Lolka aj vo vzťahu k jej deťom. „A potom prišli naše deti… a ty si ich prijala s takou láskou, akoby si od začiatku vedela, že patria k nám,“ uviedla a zaspomínala si na ich spoločné chvíle. Spomenula aj jej povahu, ktorá bola plná nehy a pokoja. „Nikdy nezabudnem, aká si k nim bola jemná, trpezlivá a dobrá,“ vyzdvihla jej výnimočný prístup k rodine.
