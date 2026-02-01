Správa študenta vystrašila spolužiakov: Žiak rozoslal znepokojujúci odkaz, prípad rieši polícia

Ilustračná foto: SITA/Polícia SR, TASR/Lukáš Grinaj

Nina Malovcová
Študent sa od pondelka v škole neobjavil.

Začiatkom týždňa zasahovali policajti na strednej škole v Ružomberku po tom, čo sa medzi študentmi objavila správa, ktorá znepokojila vedenie školy. Incident vyvolal silné reakcie najmä medzi rodičmi, ktorí hovoria o napätej atmosfére a pocite neistoty, hoci škola aj polícia tvrdia, že k reálnemu ohrozeniu nedošlo.

Znepokojujúca správa sa dostala k vedeniu školy

Podľa informácií portálu TV JOJ mala správa pochádzať od 17-ročného študenta a jej obsah bol natoľko vážny, že vedenie školy považovalo za nevyhnutné privolať políciu. Presné znenie správy nebolo oficiálne zverejnené, no medzi študentmi sa rýchlo rozšírili obavy, ktoré zasiahli aj rodičov.

Neoficiálne informácie naznačujú, že správa mala obsahovať menný zoznam pedagógov a spolužiakov, ktorým mal študent údajne plánovať ublížiť. Práve táto možnosť vyvolala najväčší rozruch. Polícia však po preverení situácie oznámila, že študentom ani zamestnancom školy nehrozilo bezprostredné nebezpečenstvo a vyučovanie mohlo pokračovať.

Zásah pokračoval aj mimo školy

Po udalostiach v škole sa policajti presunuli aj na internát, kde bol študent ubytovaný. Jeho izbu mali prehľadať, výsledok tohto zásahu však nie je známy. Isté je, že študent sa od pondelka v škole neobjavil.

Rodičia hovoria o napätí, ktoré na škole pretrváva, a viacerí z nich kritizujú nedostatočnú komunikáciu zo strany vedenia. Aj keď kompetentní ubezpečujú, že nebezpečenstvo nehrozilo, dôveru a pocit bezpečia sa podľa rodičov zatiaľ nepodarilo úplne obnoviť.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac