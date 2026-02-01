Správa študenta vystrašila spolužiakov: Žiak rozoslal znepokojujúci odkaz, prípad rieši polícia

Začiatkom týždňa zasahovali policajti na strednej škole v Ružomberku po tom, čo sa medzi študentmi objavila správa, ktorá znepokojila vedenie školy. Incident vyvolal silné reakcie najmä medzi rodičmi, ktorí hovoria o napätej atmosfére a pocite neistoty, hoci škola aj polícia tvrdia, že k reálnemu ohrozeniu nedošlo.
Znepokojujúca správa sa dostala k vedeniu školy
Podľa informácií portálu TV JOJ mala správa pochádzať od 17-ročného študenta a jej obsah bol natoľko vážny, že vedenie školy považovalo za nevyhnutné privolať políciu. Presné znenie správy nebolo oficiálne zverejnené, no medzi študentmi sa rýchlo rozšírili obavy, ktoré zasiahli aj rodičov.
Neoficiálne informácie naznačujú, že správa mala obsahovať menný zoznam pedagógov a spolužiakov, ktorým mal študent údajne plánovať ublížiť. Práve táto možnosť vyvolala najväčší rozruch. Polícia však po preverení situácie oznámila, že študentom ani zamestnancom školy nehrozilo bezprostredné nebezpečenstvo a vyučovanie mohlo pokračovať.
Zásah pokračoval aj mimo školy
Po udalostiach v škole sa policajti presunuli aj na internát, kde bol študent ubytovaný. Jeho izbu mali prehľadať, výsledok tohto zásahu však nie je známy. Isté je, že študent sa od pondelka v škole neobjavil.
Rodičia hovoria o napätí, ktoré na škole pretrváva, a viacerí z nich kritizujú nedostatočnú komunikáciu zo strany vedenia. Aj keď kompetentní ubezpečujú, že nebezpečenstvo nehrozilo, dôveru a pocit bezpečia sa podľa rodičov zatiaľ nepodarilo úplne obnoviť.
