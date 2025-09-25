Spoznal svoj trest: Francúzskeho exprezidenta Sarkozyho odsúdili na päť rokov väzenia

Parížsky súd vo štvrtok poslal bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho na päť rokov do väzenia a rozhodol, že na výkon trestu bude musieť nastúpiť aj v prípade, že sa odvolá.
Krátko predtým ho uznal za vinného zo zločineckého sprisahania v kauze financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007. Súd takisto skonštatoval, že neexistuje žiadny dôkaz, že peniaze, ktoré Sarkozy údajne dostal od vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího, boli nakoniec použité na kampaň. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Správu aktualizujeme.
