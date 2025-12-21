Spomeniete si na všetky vianočné hity? Náš kvíz potrápi aj Mekyho Žbirku, zle odpovie 1 z 3 Slovákov

Ak ste boli v decembri aspoň raz v obchode alebo na káve, je takmer isté, že ste každú z týchto vianočných piesní počuli minimálne raz.
Niektoré vianočné hity nám lezú na nervy, iné v nás vyvolávajú hrejivý pocit nostalgie. Vianoce sa blížia a spolu s nimi prichádza aj nevyhnutná záplava rozprávkovej hudby. Všetci dobre vieme, že existujú piesne, ktoré sa každoročne opakujú… Ale vyznáte sa v tom, kto ich naspieval, a kedy vznikli? Otestujte sa v našom dnešnom vianočnom kvíze.
