Spolujazdec musí byť po novom triezvy: Nenápadná zmena v zákone mnohých prekvapí, zbystrite pozornosť

Na slovenských cestách začne čoskoro platiť nové pravidlo. Po novom musí byť triezvy už nielen vodič, ale aj spolujazdec. Netýka sa to ale všetkých.
Ako informuje web Autoviny, tento rok, presnejšie 1. mája, vstúpi do platnosti nové pravidlo, o ktorom mnohí netušia. V niektorých prípadoch musí byť triezvy okrem vodiča aj spolujazdec. Čo sa týka vodičov áut, platí nulová tolerancia. Zákaz alkoholu u spolujazdcov nebude platiť plošne pre všetkých. Dotkne sa tých, ktorí môžu ovplyvniť bezpečnosť jazdy. Ide teda o spolujazdcov napríklad na motocykloch, bicykloch či štvorkolkách. Tí po novom už nebudú môcť byť pod vplyvom alkoholu.
Autoviny vysvetľujú, že je to tak preto, lebo pohyb či reakcie spolujazdcov môžu ovplyvniť stabilitu motorky. V prípade, ak polícia zistí, že je spolujazdec pod vplyvom alkoholu, hrozí pokuta v desiatkach, ba dokonca stovkách eur. Zákon sa však zatiaľ netýka spolujazdcov v autách. Nesmú však nevhodným spôsobom zasahovať do ovládania vozidla.
