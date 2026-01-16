Spoločnosť Apple upozornila ľudí, že viaceré iPhony môžu byť napadnuté hackermi: Môžete tomu zabrániť

Podľa technologického gigantu väčšine používateľov zariadení od Apple hrozí útok hackerov. Dobrou správou však je, že tomu viete zabrániť rýchlo a jednoducho. Stačí, keď urobíte jednu vec, ktorá vám zaberie len pár minút.
Ako informoval Mail Online, spoločnosť Apple varovala ľudí, že iPhony sú napadnuté sofistikovanými hackermi. Ak tomu chcete zabrániť, stačí si aktualizovať najnovší softvér iOS 26.
Môžu vám ukradnúť osobné údaje aj spáchať finančné podvody
Útoky hackerov sú podľa technologického gigantu sofistikované a presné, často využívajú tzv. zero-click exploits, ktoré umožňujú hackerom získať kontrolu nad zariadením bez toho, aby používateľ klikol na odkaz, otvoril súbor alebo urobil čokoľvek iné.
Hackeri vám tak môžu ukradnúť osobné údaje, sledovať vašu polohu, získať prístup ku kamere a k mikrofónu, alebo dokonca spáchať finančné podvody, čím by vážne ohrozili vaše súkromie aj bezpečnosť. Preto odborníci na kybernetickú bezpečnosť upozornili používateľov zariadení od Apple, aby si zariadenia reštartovali a následne prešli do nastavení a aktualizovali si nový softvér.
Aktualizujte si nový softvér, ak ste tak ešte neurobili
Spoločnosť Apple vydala pre verejnosť nový systém iOS 26 už 15. septembra 2025, no až 75 % používateľov iPhonu si ho doteraz neaktualizovalo. Najnovšia aktualizácia však posilňuje zabezpečenie novými obranami proti online sledovaniu v prehliadači Safari, blokuje rizikové káblové pripojenia a pridáva nástroje na ochranu používateľov pred podvodnými hovormi a správami.
Spoločnosť zároveň upozornila, že medzi najviac ohrozené zariadenia patrí iPhone 11 a novší, iPad Pro 12,9 palca (3. generácia a novší) a iPad Pro 11 palca (1. generácia a novší). Ale tiež aj iPad Air (3. generácia a novší), iPad (8. generácia a novší) a iPad mini (5. generácia a novší).
