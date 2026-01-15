Vedci prišli s pozitívnym zistením: Jednoduchá každodenná činnosť dokáže predĺžiť náš život

Chôdza je pre naše telo pravdepodobne najprirodzenejší pohyb, dokonca výskumy ukazujú, že dokáže predĺžiť život. Veľkým problémom však je, ak vedieme sedavý spôsob života.
Ako informoval Mail Online, podľa novej vedeckej štúdie, ktorá bola publikovaná v časopise The Lancet, už len 5 minút chôdze denne dokáže znížiť riziko úmrtia o 10 %.
Postavte sa
Odborníci zároveň zistili, že dokonca aj ľudia, ktorí vedú sedavý životný štýl, by pri cvičení strednej intenzity len dve minúty denne mohli zaznamenať zníženie rizika úmrtia o 6 %. Alebo že ak skrátime čas, ktorý by sme inak strávili sedením, aj len o pol hodinu, môžeme tak znížiť riziko úmrtia o 7 %.
Ako sme vás už informovali, iná štúdia zas zistila, že sedenie zmenšuje mozog. A čo je na tom najhoršie, cvičenie tento negatívny efekt nedokáže úplne zvrátiť.
Vedci však dodali, že výsledky sú obmedzené len na ľudí vo veku 40 rokov a viac. Zároveň rozdiely v úmrtnosti medzi rôznymi skupinami mohli byť čiastočne spôsobené rozdielmi v iných faktoroch – nielen samotnou fyzickou aktivitou.
