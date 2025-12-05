Osudný dátum, ktorý zmenil život Mariána Čekovského. Spomienka na klinickú smrť, z ktorej mrazí

Foto: Instagram (cekovskym)

Frederika Lyžičiar
Otvoril jednu z najsilnejších spomienok svojho života.

Marián Čekovský prelomil mlčanie o téme, ktorú dlhé roky držal v ústraní. Odhalil spomienky, ktoré zásadne ovplyvnili jeho život a postupne mu menili spôsob, akým sa pozerá na svet aj na vlastnú tvorbu.

Ako uvádza denník Nový čas, v relácii A SME TU hudobník priblížil udalosti z detstva a mladosti, ktoré ho výrazne ovplyvnili a ktoré si až doteraz niesol skôr v tichosti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Marián Čekovský (@cekovskym)

Mrazivá spomienka na klinickú smrť

Marián Čekovský sa po rokoch vrátil k dramatickej udalosti, ktorá zásadne zasiahla do jeho dospievania. Ako šestnásťročný nasadol do maminho auta, aby sa spolu s kamarátom vybral za sestrou, no cesta pri Humennom sa skončila vážnou nehodou. Tá ho na celé mesiace pripútala na nemocničné lôžko a stala sa jedným z momentov, ktoré si nesie v pamäti dodnes.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Marián Čekovský (@cekovskym)


„Moja sestra bola kľúčovou postavou. Ja som ju zachraňoval v ten deň, keď som mal tú klinickú smrť. Bolo to 7. 7., narodil som sa v 77. roku a 7. 7. som mal túto udalosť. Istým spôsobom si myslím, že bolo zhora nariadené, že si ma zavolali hore na koberček na chvíľku a klinická smrť bola taká, že – poď sem, ty, na chvíľku,“ prizná Marián, ktorému dala táto skúsenosť do života veľmi cennú lekciu. „V ten deň som pochopil, že som malou súčasťou veľkého celku, ale ten celok bezo mňa by nebol taký dokonalý,“ dodá dojímavo.

O detstve, ktoré bolo napriek strate krásne

