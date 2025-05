Soňa Müllerová prehovorila o tom, čo by si nikdy na seba neobliekla. Jej odpoveď všetkých odrovná

Hoci odmieta označenie „módna ikona“, podľa toho, v akých outfitoch sa predvádza svojim fanúšikom na sociálnej sieti, je očividné, že to má jednoducho v krvi. Zmysel a cit pre štýlové kúsky jej rozhodne nechýba a ak sa k tomu pridá štíhla postava, ktorú by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatnička, vznikne explózia módneho ošiaľu. Aspoň podľa komentárov na Instagrame, kde sa zvykne pochváliť tým, aký má šmrnc v módnych kúskoch.

Jej šatník je zmesou elegancie a zároveň pohodlnosti, aj preto fanúšičky milujú spôsob, akým sa oblieka. Ako už bolo spomenuté, neraz Soňa Müllerová zdôraznila, že sa nestotožňuje s prirovnaním k módnej ikone. Prízvukovala to aj na nedávnej prezentácii módnej značky, kde ju vyspovedal týždenník Plus 7 dní.

„Novinári mi niekedy dali takúto nálepku a odvtedy sa to so mnou vlečie,“ uviedla moderátorka Dámskeho klubu. Ako ďalej priznala, módu má rada a považuje ju za svoju záľubu. Po dlhých rokoch u nej však nastala jedna zmena, čo sa týka farieb, ktoré má rada v príjemnom teplejšom období. „Keďže teda máme jar, leto, tak vidíte, dala som si takú sviežu bielu farbu, smotanovú. Snažím sa, čím som staršia, ísť do farieb, pretože si myslím, že to vytvára náladu a najmä, že omladzuje. Preto používam svetlé farby, inak boli roky, keď som nosila iba čiernu,“ vyšla Soňa s pravdou von.

Podľa nej sa dá všetko skombinovať

Nedávno prezradila, že miluje originálne efektné kúsky, ktoré sa dajú ľahko kombinovať. Práve v jednoduchosti je krása, preto na ňu nedá dopustiť ani pri každodennom obliekaní. Okrem toho sa zdá, že miluje farebné módne kúsky, no je niečo čo nemusí?

Hoci každý má niečo, čo sa mu nepáči a čo by si neobliekol, u moderátorky je to trochu inak. „Všetko závisí od kontextu. Kedysi som hovorila, že by som si nedala módne tiene alebo kvietkované šaty, a teraz už kvietkované šaty nosím a dám si modré linky. Naozaj záleží od situácie a od kontextu, ako sa cítim, čo mám, všetko sa dá so všetkým kombinovať,“ uviedla na pravú mieru.

Rada recykluje staré kúsky