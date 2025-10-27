Soňa Müllerová odhalila, čo je jej pravé módne ja. Mnohí by to na ňu možno ani netipovali

Soňa Müllerová má v sebe prirodzený cit pre štýl. Aj z jednoduchých kúskov dokáže vytvoriť outfit, ktorý pôsobí premyslene, elegantne a s dávkou osobitosti, akú nemožno prehliadnuť.
Na svojom Instagrame známa moderátorka zverejnila fotografiu, na ktorej pôsobí sebavedome a zároveň nenútene. Príspevok sa stal okamžite predmetom obdivu jej sledovateľov, ktorí nešetrili komplimentmi. Müllerová sa v príspevku zamýšľa nad vlastným štýlom a tým, ako niekedy nie je jednoduché stotožniť sa so všetkým, čo človek nosí. Tentoraz však cítila, že jej outfit dokonale vystihuje, kto v skutočnosti je.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Toto je Soňa
„Nie vždy sa stotožním so všetkým, čo mám na sebe. Ale toto… To som ja. Moje pravé módne ja“ napísala Müllerová pod fotografiou, na ktorej má čiernu koženú bundu, sivú sukňu v midi dĺžke a čierne šnurovacie čižmy.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Celok pôsobí harmonicky, tón v tóne, s jemným nádychom rebélie. Je to kombinácia, ktorá hovorí o sebavedomí, zrelosti a zmysle pre detail.
Nahlásiť chybu v článku